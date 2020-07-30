Список розумників з Тернопільщини

24 липня Український центр оцінювання якості освітиоголосив результати зовнішнього оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, історії України та біології. Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.

Загалом, найвищий бал отримали цьогоріч 10 випускників закладів загальної середньої освіти Тернопільської області та 1 випускник минулих років. Перші п’ять найвищих результати були отримані з англійської мови – м. Збараж, історії України – ЗОШ 19, ЗОШ 3 м. Тернопіль та с. Новосілка Підгаєцького району, біології – с. Нове Село Підволочиського району.

Також максимальну кількість балів – по 200 отримали 6 учасників тестування з математики та фізики, які навчалисяу школах м. Тернопіль. З них – двоє отримали по 200 балів з фізики, троє з математикита один з георграфії:

– Заремба Роксолана Ігорівна — випускниця ТУГ ім. І. Франка;

– Брюхань Софія Олександрівна — випускниця ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов;

– Фірман Дмитро Богданович — випускник ТНВК Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого.

200 балів з фізики отримали:

– Салюк Олег Богданович — випускник ТСШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов;

– Вдовін Богдан Богданович — випускник Тернопільського технічного ліцею.