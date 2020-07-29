Вибираємо практичну шафу-купе: на що орієнтуватися при купівлі

Шафи-купе представлені на ринку у великому розмаїтті моделей. Наприклад, у каталозі інтернет-магазину «Дубок» їх можна вибрати будь-якого розміру, кольору та у різних варіантах комплектації. Варто звертати увагу на особливості конструкції кожної моделі, оскільки саме технічні параметри визначають надійність і функціональність шафи.

Основні критерії вибору

При покупці шафи-купе варто орієнтуватися не тільки на дизайн і стиль інтер’єру будинку, в першу чергу варто звернути увагу на конструктивні особливості:

Форму. Є лінійні (прямі), 5-стінові та Г-подібні. Найпрактичніші – прямі шафи-купе, оскільки їх можна встановлювати уздовж будь-якої стіни. Найбільш ергономічні – Г-образні моделі, вони дозволяють максимально ефективно використовувати простір кута. Механізм відкривання дверей. Це металева рама з пазом, по якому переміщуються двері на роликах; Матеріал профілю, по якому рухаються двері. Він буває сталевий і з алюмінію. Профіль першого типу більш надійний. Сталь – міцний і довговічний метал, стійкий до навантажень. Алюмінієві системи виглядають акуратнішими і завдають менше шуму за рахунок того, що ролики розташовані всередині. Коліщатка. Для комплектації шаф-купе використовують металеві та пластикові ролики. Перші більш надійні і довговічні. Пластикові швидко зношуються, тому двері починають заїдати. Якщо вибирати шафу з полімерними коліщатками, то краще віддавати перевагу роликам з тефлоновим покриттям, вони більш надійні.

Окремо варто звернути увагу на дизайн і матеріали фасаду. За посиланням https://www.dybok.com.ua/ua/product/pidcatalog/14 купити шафу-купе в інтернет-магазині «Дубок» можна в різному оформленні: зі скляними і дзеркальними дверима, з ЛДСП і МДФ, з малюнком-піскоструменем і фотодруком.

Орієнтуватися при виборі варто на власні уподобання. Але також слід врахувати нюанс: шафи-купе з дзеркальними дверима візуально збільшують простір.

«Дубок»: допоможемо реалізувати ваші ідеї

При виборі шафи-купе не завжди вдається знайти готову модель відповідного типу. Але це не біда, якщо купувати в інтернет-магазині «Дубок». Компанія співпрацює з провідними українськими виробниками і можна замовити виготовлення меблів за індивідуальними параметрами. Очікувати доведеться недовго, близько 14 днів. І ціни при цьому залишаються на конкурентному рівні, а часом навіть нижче на 3-5%, ніж будь-де. В більшості українських міст доступна послуга збірки та встановлення замовлених меблів.

Додаткова вигода полягає в безкоштовній доставці замовлень від 5 тис.грн. Крім того, компанія пропонує вигідні умови кредитування і часто проводить акції, які дозволяють додатково економити на покупці. «Дубок» дбає про безпечну та зручну доставку – меблі захищають додатковою дерев’яною обрешіткою, та навіть якщо проблеми при перевезенні виникли, компанія бере на себе вирішення проблем.