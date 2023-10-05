У центрі на аукціон з оренди виставили невелике приміщення. Стартова ціна 885 грн.
📌Частина нежитлового службового приміщення у м.Тернопіль на аукціоні з оренди.
Запрошуємо 10 жовтня взяти участь в аукціоні оренди частини приміщення адміністративної будівлі у центрі Тернополя.
🏘 Актив зі зручною логістикою та гарним місцерозташуванням.
🛠️ Нерухомість перебуває у задовільному технічному стані.
💰Стартова ціна — 885,01 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 09.10.2023 20:00;
🗓 Дата аукціону — 10 жовтня 2023 року; http://surl.li/ljhjh
📏Площа —15,4 м²;
📍Локація — м. Тернопіль,вулиця Князя Острозького, 14.