У Тернополі відбудеться унікальна мистецька акція «Разом»

У неділю, 8 жовтня, у Тернополі в Українському Домі відбудеться унікальна мистецька акція «Разом». Цього дня концертний сезон відкриють обидва муніципальних оркестри Тернополя – Галицький камерний та духовий «Оркестра Волі».

Для відвідувачів музиканти зіграють два повноцінних окремих концерти, які об’єднані спільною ідеєю творити разом задля рідного міста.

Відтак о 14:00 год концертну програму «Галицьке ретро» представить Муніципальний Галицький камерний оркестр, а о 17:00 год з програмою «Любіть Україну» виступить Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі».

Програма «Галицьке ретро» включатиме романси львівського композитора 1930-х років Богдана Весоловського, популярні танго тих часів та батярські пісні, що представляють цю міську субкультуру Галичини тих часів.

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» підготував патріотичну програму «Любіть Україну». У виконанні солістів-вокалістів оркестру прозвучать відомі та улюблені глядачами українські патріотичні, народні та сучасні естрадні пісні.

Мистецький проєкт «Разом» є благодійним на підтримку ЗСУ. Вхід на концерти оркестрів вільний, а зібрані благодійні внески артисти передадуть на потреби військових підрозділів, у яких служать тернополяни.