На Тернопільщині чоловік, гасивши пожежу, ледве сам не згорів

4 жовтня о 08:13 у с. Михалків Мельниця-Подільської ТГ Чортківського району виникла пожежа житлового будинку, що належить місцевій жительці, 1965 року народження. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття житлового будинку на площі 20 м кв., облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 48 м кв., пошкоджено покриття на площі 28 м кв.

Під час спроби самостійно погасити пожежу травмувався житель даного будинку, громадянин 1956 року народження, якого з діагнозом «Опік полум’ям кистей обох рук 9 %» госпіталізовано в КПН ”Мельниця-Подільська селищна лікарня”.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Іване-Пусте.

Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову будівлю.