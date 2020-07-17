У ЦНАП в Байковецькій ОТГ уже можна оформити біометричний паспорт

Центр надання адміністративних послуг Байковецької об`єднаної територіальної громади розширив перелік послуг, які можуть отримати мешканці. Відтепер тут можна оформити паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон з біометричними даними.



17 липня у рамках робочої поїздки перший заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Дем`янчук ознайомився з роботою ЦНАПу. Він наголосив, що якісні та комфортні послуги доступні для всіх – це великий крок на шляху до сервісної держави і належного урядування.



«ЦНАП у Байковецькій ОТГ працює з жовтня 2019 року, і за цей час мешканці громади відчули переваги його роботи. За цей період надано 3035 послуг. Жителі громади можуть витрачати мінімум часу і отримати якісний сервіс. Варто відзначити, що тут постійно вдосконалюють роботу, розширюють перелік послуг, розвивають дистанційні сервіси. А завдяки Меморандуму про співпрацю з Державною міграційною службою відтепер можна отримати і паспорти. Але найголовніше, що коли сюди прийдуть люди, вони будуть відмежовані від чиновників. Людина звертається з конкретною проблемою, яку швидко і якісно зможуть вирішити працівники ЦНАП», – констатував Ігор Дем`янчук.



Також перший заступник голови обласної державної адміністрації відвідав Центр розвитку бізнесу у громаді. Він створений у співпраці із Програмою USAID DOBRE та у рамках посилення економічного розвитку громад.

Як розповів голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик, за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» у ЦНАП створено віддалені робочі місця у с. Гаї -Шевченківські, с. Дубівці, с. Лозова, с. Стегниківці, с. Чернелів-Руський.



Довідково. На Тернопільщині діє 29 ЦНАПів: у всіх райдержадміністраціях (крім Шумської), у Кременці, а також у Байковецькій, Борсуківській, Бережанській, Великогаївській, Великодедеркальській, Золотниківській, Козлівській, Підволочиській, Тернопільській, Скалатській, Чортківській, Шумській ОТГ. Протягом січня -червня 2020 року ЦНАПами надано 123,3 тис. послуг.