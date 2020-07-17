Червоний Хрест та Кока-Кола передали обладнання Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центру для боротьби з COVID-19

17 липня 2020 року Товариство Червоного Хреста України за підтримки фундації Coca-Cola передали Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центру необхідне обладнання для лікування пацієнтів з COVID-19. Зокрема, фтизіопульмонологічний центр отримав аналізатор електролітів Lab-Analyt – 910 Plus та два монітори пацієнта PG S50.

Обладнання допоможе надавати пацієнтам з коронавірусом більш висококваліфіковану допомогу, переконаний Директор фтизіопульмонологічного центру Вадим Рудик:

«Ми дуже вдячні представникам Товариства Червоного Хреста та компанії Кока-Кола за таку ініціативу. Газовий аналізатор та монітори вкрай необхідні для наших пацієнтів. Це обладнання повинне бути у кожному реанімаційному відділенні, де перебуває хворий з COVID-19. Виробник приладів – один із найкращих на ринку медичного обладнання, а тому тепер ми зможемо надавати хворим більш висококваліфіковану допомогу».

З перших днів пандемії представники бізнесу активізували свої ресурси та допомагають у подоланні кризи. Об’єднавши зусилля ми можемо надати своєчасну допомогу ще більшій кількості людей, які потребують нашої підтримки.

«Наша компанія є частиною громади і завжди робить усе можливе задля вирішення гострих питань. З початку пандемії ми почали надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення та опорним лікарням. Ми раді, що сьогодні ми передаємо Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центру необхідне обладнання для боротьби з Covid-19», повідомив Андрій Бублик, Директор із зв’язків з громадськістю та державними установами Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Нагадаємо, що за підтримки Товариства Червоного Хреста України та фундації Coca-Cola, шість ключових лікарень по всій Україні буде забезпечено життєво важливим обладнанням: це 3 апарати для штучної вентиляції легенів, 12 моніторів стану пацієнта, 5 аналізаторів електролітів та газів крові, 1 аналізатор крові/pH/електролітів/метаболітів та 1 біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, стаціонарний.

‘’Разом зі стратегічним партнером Кока-Кола ми вже декілька місяців організовуємо підтримку лікарням, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19, як на національному так і на регіональному рівні. Наша спільна мета – допомогти медичним закладам у важкій боротьбі за людські життя в умовах спалаху пандемії’’, – зазначив Максим Доценко, Генеральний директор Товариства Червоного Хреста України.

Також спільно з Кока-Кола Беверіджиз Україна ми вже передали понад 100 000 пляшок води та напоїв для опорних лікарень, центрів крові та вразливих категорій населення по всій Україні.