На Тернопільщині фіксують високу захворюваність на грип. Така ситуація триває вже другий місяць. Найчастіше хворіють діти – 53 відсотки від загальної кількості. Про це повідомила Суспільному головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За її словами, щотижня додається майже чотири тисячі хворих.

Оксана Чайчук, головна санітарна лікарка області. Суспільне Тернопіль

“За попередній, десятий тиждень, кількість хворих становила 3891 випадок. Є незначний ріст на 3,8 відсотка порівняно з дев’ятим тижнем. Кількість дітей до 18 років від усієї кількості хворих на грип та ГРВІ становить майже 53 відсотки. Якщо порівняти з попереднім тижнем, то захворюваність серед дітей зросла на 9 відсотків, серед школярів – на 13 відсотків”.

За словами Оксани Чайчук, до кінця березня епідеміологи прогнозують зниження захворюваності на грип.