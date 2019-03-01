У Великій Березовиці навчається дівчинка з надзвичайними здібностями



У 4-А класі Великоберезовицької школи І-ІІІ ступенів навчається звичайна дівчинка з надзвичайними здібностями і чарівним ім’ям Віолетта.

Будучи маленькою чотирирічною дитиною, вона справно читала твори для учнів початкової школи. Далі Віолетта просто «ковтала» книгу за книгою та спрагло «запивала» їх виконанням на скрипці складних п’єс і сонат.

Ось уже два роки поспіль Віолетта Іванців бере участь в обласному конкурсі юних скрипалів імені братів Теленків. У 2017 році посіла третє місце, в 2018-му — друге. Віримо, щоденна праця допоможе здобути таке бажане перше місце (звісно, завдяки наставнику від Бога Дяків Олені Ілярівні).

Незабаром, 9 березня, Віолетта поїде до Вінниці на Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Мамине щастя».

Ставши ученицею початкової школи, дівчинка відчула, як слова складаються в рядки, починають звучати піснею, наповнюються глибоким змістом і виростають у поезії. Віолетта сама почала писати.

Першого дня весни вірш про завірюху із Віолеттиної добірки на хвилинку поверне читачам новорічний настрій і нагадає, чим пахне зима.

Завірюха

Біла-біла завірюха

Нас щипає за носи,

Ми тікаємо від неї,

А вона нас — щип та щип.

Біла-біла завірюха доганяє,

А ми — драла!

І тікаємо щодуху,

Вітер аж свистить у вухах.

Біла-біла завірюха,

Хуртовини та вітри.

І всі разом вони дружно

Нас щипають за носи.

Біла-біла завірюха,

Білий-білий сніговик,

Ох, зима у нас весела!…

І за носа — щип та щип!

Джерело: газета «Подільське слово»

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