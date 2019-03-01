Реформа медицини успішно сьогодні впроваджується на Тернопільщині

Перші успіхи уже бачимо у первинній ланці. Далі робота вестиметиметься у вторинній та третинній ланках. Як це повпливало та змінить якість надання медичних послуг, які роботи уже проведені у модернізації лікувальних закладів та що ще заплановано зробити, – говорять під час колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

За словами голови ТОДА Степана Барни, завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка на реалізацію реформи медицини у сільській місцевості з державного бюджету область отримала 227 млн. грн. Уже укладено договори на будівництво 16 амбулаторій та на 3 завершуються тендерні процедури. Зміни в медицині помітні й у запрлатах лікарів. Степан Барна підкреслив, що тепер лікарі загальної практики сімейної медицини мають абсолютно нове забезпечення і якщо раніше отримували 6 тис. грн заробітної плати, сьогодні вже отримують від 16-25 тис. грн., помічники сімейного лікаря від 9 тис. грн.

Водночас, про те, що влада вперше за багато років звернула увагу на медицину, наголосив і голова облради Віктор Овчарук. “Впродовж трьох останніх років створено сучасну інфраструктуру охорони здоров’я та покращено матеріально – технічну базу установ. Значну частину коштів для цього виділяємо із обласного бюджету”, – зазначив він. 2019 рік продовжить ці зміни і вони обов’язково будуть позитивними.

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