Півлітри нафти на Тернопільському ставі або історія про совість мертвої риби

Тернопільський став – перлина і гордість міста, найпривабливіше місце відпочинку для місцевих та гостей. У липні двічі озеро покривалося нафтовими плямами. Завдану шкоду довкіллю спершу оцінювали смішною сумою. Та раптом за три дні збитки зросли до півмільйона, пише сайт Терміново.

Винна Методика

16 липня Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області перевірено факт забруднення Тернопільського ставу в районі «Циганки».

«Візуально даний факт має місце, на місці забруднення відібрано проби поверхневої води. Аналіз побаченого свідчить про те, що ці нафтопродукти скоріш за все потрапили у став від моторних плавзасобів, а не з дощовими водами. Для встановлення винних матеріали направлено до міського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області.

Директору комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку» вручено припис про ліквідацію негативних наслідків, адже Тернопільський став є об’єктом природно – заповідного фонду і знаходиться під охороною саме цього підприємства.

Загрози живим водним об’єктам та об’єктам тваринного світу немає», – повідомили на офіційному сайті Держекоінспекції.



Площу забруднення води в озері держекоінспектори встановили в розмірі 1000 кв. м. Шкода довкіллю ними оцінена в 11 грн. І як вказано в повідомленні на сайті, рибі це не зашкодило.

Чому така мала сума збитків, розповів начальник Держекоінспекції в Тернопільській області Едуард Ференц:

– Поверхневі води були забрудненні плівкою в один міліметр. Тобто не було шару, наприклад, в сантиметр-два, щоб плавала зверху нафта. Є затверджена методика розрахунків збитків, по якій ми рахуємо. І по цій методиці експертним методом визначається сума збитків. Проста формула: є площа, підставляються коефіцієнти. За цією формулою виходить, що цю плівку зробила кількість нафтопродуктів – 0,47 кг. Тобто всього- на-всього півкілограма.

Методику, яку використовує у своїй роботі Держекоінспекція, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища Україна №389 від 20.07.2009р. зі змінами.

Крім того, у Приписі контролюючої держустанови до КП «Об’єднання парків культури та відпочинку Тернополя» вказується, що підприємство міської ради повинно вжити заходів щодо ліквідації забруднення Тернопільського ставу нафтопродуктами. Термін виконання припису – три дні. У разі невиконання Припису винні у цьому посадові особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.

В тернопільській поліції відмовили у реєстрації кримінального провадження по мізерній сумі. Про це журналіст «Терміново» запитував у правоохоронців 27 липня.

– Екологи прислали нам повідомлення на 11 гривень збитків. Нема підстав для відкриття кримінального провадження, – розповів начальник відділу комунікації ГУ НПУ в Тернопільській області Сергій Крета.

Друга нафтова пляма і заява Надала

Факт забруднення ставу півлітрою нафтопродуктів могли би й забути. Але вдруге нафтова пляма поплила озером після дощу 23-го липня.

Цього разу на сайті Держекоінспекції повідомлення до міської ради прозвучало грізно. Площу забруднення екологи визначили втричі більшою, хоча й ця сума рівна вартості однієї пачки цигарок. А припис з вимогою вжити заходів надсилають вже не в комунальне підприємство, а безпосередньо міському голові Сергію Надалу.

«Візуальним обстеженням встановлено забруднення поверхневих вод площею 3тис. м. кв. На цей раз версія про забруднення ставу пересувними транспортними засобами відпала. Інспекцією запропоновано управлінню житлово-комунального господарства та благоустрою Тернопільської міської ради в терміновому порядку організувати обстеження дощових мереж з метою встановлення джерела забруднення нафтопродуктами.

Тернопільського міського голову приписом від 24.07.2018р. Інспекцією зобов’язано у відповідності до п. 5 ст. 10 Водного кодексу України організувати роботи, пов’язані з очищенням Тернопільського ставу від нафтопродуктів із залученням до цієї роботи підприємст, установ, організацій».

У Тернопільській міській раді з відповіддю не забарилися – зреагували інформативно.

Так, на сайті «Тернопіль житлово-комунальний», де інформують про діяльність в тому числі Управління ЖКГ міської ради, опублікували статтю під заголовком «За 1000 кв. м. забрудненого ставу – штраф 11 гривень». У ній йдеться про спільне обстеження підприємств, чиї стоки ймовірно можуть бути виведені в став, посадовцями міської ради та екоінспекторами.

«У результаті візуального обстеження з’ясувалося, що існує висока ймовірність того, що став забруднює ВП “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” філії будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд ПАТ “Укрзалізниця” Тернопільська дільниця водопостачання і водовідведення». Сьогодні ж при спробі залучити до розслідування правоохоронні органи, фахівці, які потрапили чимало часу та зусиль, щоб вийти на слід недобросовісних підприємств, зіткнулися із абсурдною ситуацією. У нацполіції відмовляються надавати слідчого для розслідування справи, збиток у якій складає 11 гривень. А, оскільки за пошук ніхто не береться, то навіть виявити, яке саме підприємство завдало збиток і має сплатити штраф, не є можливим» – пише «Тернопіль житлово-комунальний».

Також у цій статті надають коментар заступника міського голови з питань інфраструктури Владислава Стемковського:

«Поліція не може розслідувати цю справу, бо при такій сумі штрафу вони і не повинні реагувати, – розповідає Владислав Стемковський.- Але дивує відсутність реагування від державного органу, який повинен відслідковувати порушення екологічного законодавства та притягувати винних до адміністративної відповідальності. Якщо керуватися цим листом, де розмір встановлених збитків становить 11 гривень, то проблеми взагалі не існує, і те, що в став потрапляють десятки кілограмів нафтопродуктів – це нормально».

Разом з тим на сайті наголосили, що в Держекоінспекції не можуть проводити перевірку підприємств на підставі звернення органу місцевого самоврядування. Тож Сергій Надал звернувся в установу, як звичайний громадянин.



Справу з місця зрушила мертва риба



Суперечка через інформаційні ресурси завершилась видаленням з сайту Держекоінспекції повідомлення про припис міському голові. Ймовірно після дзвінка міського голови Тернополя до вищих ешелонів влади.

Наступного дня з’явилося нове повідомлення Держекоінспекції про масову загибель риби, хоч як зазначалося раніше, загрози живим організмам в озері плівка з нафтопродуктів не несла.

«Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області (далі – Інспекція) спільно з працівниками управління житлово – комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради з моменту потрапляння нафтопродуктів у Тернопільський став проводиться його постійний моніторинг.

Спільним обстеженням, проведеним в першій половині дня 26.07.2018 р., виявлено загиблими 424 шт. водних живих ресурсів, в т.ч.161 шт. коропа і 263 шт. карася.

Збитки, завдані навколишньому природному середовищу становлять 519,149 тис.грн.».



У зв’язку з тим, що в даному порушенні екологи вбачають ознаки злочину, передбачені ч.2 ст.242 ККУ, Держекоінспекція направила матеріали до Тернопільського міського ВП ГУНП у Тернопільській області.

Стосовно ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління філії будівельно – монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниця» Тернопільська дільниця водопостачання та водовідведення» за участю журналістів 26 – 27 липня 2018 р. проведена позапланова перевірка для з’ясування фактів потрапляння від них нафтопродуктів у Тернопільський став.

Словесна перестрілка

Факт телефонного впливу від Сергія Надала через Міністерство екології та природніх ресурсів у міській раді, як не підтвердили, так і не спростували. Журналіст запитав заступника міського голови Леоніда Бицюру чи телефонував голова міста до міністра Остапа Семерака.

– Скажімо так. Коли люди не хочуть працювати, шукають собі виправдання, приходиться шукати методи впливу на них. Коли люди ігнорують звернення посадових осіб іншого органу, в тому числі місцевого самоврядування, тільки тому, що їм, можливо, цей орган не до вподоби, змушені вживати інші заходи, – відповів Леонід Бицюра.

По-іншому бачить ситуацію начальник Держекоінспекції Едуард Ференц. Він теж не називає посадових осіб керівництва області чи держави, до яких зверталась по ситуації міська рада.

– Так, нам телефонували, розібрались. Але за це міську раду осуджувати не збираюся. Що стосується того, що вони написали вищим органам влади чи подзвонили, то органи влади, звичайно, запитували нас, що ж таке сталося. Ми повністю описали ситуацію, щоб вони бачили реальну картину, що робиться в Тернополі, – каже Едуард Ференц.

Він також вважає, що підозри керівників міста про слабку діяльність чи винуватість у забрудненні ставу нафтопродуктами падають не на тих.

– Називається: переклали зі здорової голови на слабу. Показали на підприємство залізничного транспорту. Написали заяву. Ми їм сказали, що нам потрібно, аби зайти офіційно і провести перевірку. Зайшли – перевірили. Ніякого підтвердження того, що від залізниці скидаються відходи нафтопродуктів у Тернопільський став, не-ма-є. Там вода, яка йде від залізниці, потрапляє на очисні споруди. Після попередньої очистки потрапляє в мережу КП «Тернопільводоканал».

Крім того, головний екоінспектор наголошує, що міська рада має шукати вирішення проблеми в очистці стічних вод, які потрапляють в озеро.

– Суть яка? В Тернопільський став йде чотири скиди дощових вод. Це те все, що змивається з території міста, по всіх гаражних кооперативах, де ремонтують машини. Коли була негода, автомобілі, не бачивши куди їдуть, побили кастери і масло потекло. Усе пішло в Тернопільський став. А тому не шукати проблему в одинадцяти гривнях і робити на цьому політику. А проблема – відвести дощові стоки від тернопільського ставу, або в очисні споруди КП «Тернопільводоканалу», або поставити на кожному скиді локальні очисні споруди, – каже Едуард Ференц.



У міській раді в протиріч Держекоінспекції кажуть, що причини забруднення ставу лежать і в площині того, що контролююча установа не сумлінно виконує покладені законодавством функції.

– Вони (Держекоінспекція – прим.) мали би знати, що озеро не самостійний екологічний об’єкт, зв’язаний з Івачевом. Вони по Івачеву нічого не зробили. Не зробили нічого по очистці річок, які впадають у став. Ніяких приписів, ніякого стимулювання по рівні району і області теж нічого. А цих одинадцять гривень – це смішно, – говорить Леонід Бицюра.

Щодо якості очисних споруд на території ВП “Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” Укрзалізниці в міській раді теж сумніваються.

Крім того, Леонід Бицюра зауважив, що є незаконні виведення каналізаційних стоків в озеро в селі Біла, де теж наразі Держекоіннспекція не вживала заходів чи не надсилала приписи.

А щодо роботи міської ради по очистці озера, посадовець наголошує, що роботи проводяться постійно. Для прикладу, то й же аераційний фонтан і затверджена сесією міська програма. Натомість від екологів з держустанов жодної підтримки.

– На початку цього року ми звернулися в Державний екологічний фонд, щоб вони нам хоч трохи допомогли по екологічним коштам на очистку озера. Ні копійки міська рада не отримала – наголосив заступник міського голови.

Поліція ще думає або поки знов не впаде дощ

Станом на 31 липня кримінальне провадження по забрудненні озера чи масовому загибелі риби у тернопільському ставі так і не зареєстроване. Про це в обідню пору підтвердили в Держекоінспекції і в Секторі комунікації обласного управління поліції.

– Ми їм надсилали нагадування в порядку статті 214 Кримінального кодексу. Вони (поліція – прим.) повинні протягом 24 годин зареєструвати. До нас відповіді поки що не надходило, – Едуард Ференц, Держекоінспеція.

– Так, надійшло звернення до поліції від Держекоінспекції. Матеріали передані в Управління захисту економіки. Документи вивчають щодо підстав зареєструвати кримінальне провадження, – Сергій Крета, Сектор комунікації ГУ НПУ в Тернопільській області.

Та разом з тим варто звернути увагу. У виконавчий комітет входить начальник Тернопільського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Гаврилюк. І на факт забруднення тернопільського ставу поліція могла б зреагувати більш оперативно, коли головний поліцейський міста присутній у виконкомі.

Але наразі перевірка причин появи нафтових плям і гибелі риби в озері будується на взаємних звинуваченнях у недоконтрольованості, безвідповідальності між посадовими особами. А в поліції тиждень не можуть зареєструвати кримінальне провадження і розпочати слідство, бо чи-то збитки малі, чи-то факти маловажні. Хоча кожен зі згаданих керівників запевняє, що ніхто не хоче сваритися і конфлікт зайвий. Попри те, дощі ще будуть.

І коли б у мертвої риби була совість і вона могла говорити…