У Збаражі виявили нелегальних працівників

На Тернопільщині інспектором праці виявлено семеро працівників, які працювали у торгових кіосках без оформлення трудових відносин.

Інспектором праці Управління Держпраці проведено інспекційне відвідування у фізичної-особи підприємця, який здійснює господарську діяльність у трьох кіосках тимчасового розміщення «Овочі та фрукти» на території міста Збаража.

Під час заходу державного контролю інспектором праці було задокументовано факт використання місцевим підприємцем нелегальної праці, а саме: у торгових кіосках ним було допущено до роботи 5-ох продавців та 2-ох підсобних робітників без оформлення трудових відносин.

Зазначені порушення було виявлено незважаючи на проведену з роботодавцем превентивну роботу, під час якої інспектором праці було проінформовано його та працівників про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин.

За результатами інспекційного відвідування підприємця зобов’язано оформити трудові відносини з усіма працівниками. Окрім того, за використання нелегальної праці до нього вживаються заходи відповідно до наданих повноважень.

Нагадаємо, що фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.