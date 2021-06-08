Тернополяни можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію – документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам (bit.ly/normy_zakon).

Слід відрізняти таке свідоцтво від “ковідного сертифікату” (він же “ковідний паспорт”, “зелений сертифікат” тощо) – документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.

В чому різниця?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

можна отримати лише в паперовому форматі;

видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я;

використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

“Ковідний сертифікат”:

зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;

міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;

видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній – через “Дію”;

планах зробити 2 версії: внутрішній – для користування всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон;

через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.