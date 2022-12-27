“Українці мають не одну війну з росією, а й змушені тримати оборону в тилу”, – чому у Тернополі влада не відстоює інтереси людей?

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує у два етапи (в січні і липні 2023 р) підвищити тарифи на воду та водовідведення у всіх регіонах України, в тому числі – для нашого КП «Тернопільводоканал». Про це пише Наталія Дідух.