“Українці мають не одну війну з росією, а й змушені тримати оборону в тилу”, – чому у Тернополі влада не відстоює інтереси людей?
Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує у два етапи (в січні і липні 2023 р) підвищити тарифи на воду та водовідведення у всіх регіонах України, в тому числі – для нашого КП «Тернопільводоканал». Про це пише Наталія Дідух.
Водоканал хоче, щоб тернополяни з 1 січня 2023р платили за куб холодної води 44,46 грн, а з 1 липня 51,38…
- Громадських слухань не було через війну; заборона кабміну на підвищення тарифів стосується лише тарифів на розподіл газу, теплової енергії, послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Тернопільська міська рада і Сергій Надал, ваша функція – відстоювати інтереси громади. Прокоментуєте таке ціноутворення?
Нище на фото – «обґрунтування» водоканалу.
Найцинічніше звучить аргумент «зменшення обсягів реалізації». Тобто, ми з вами економимо воду, щоб менше сплачувати, а водоканал піднімає ціну, щоб надходження коштів від реалізації не зменшилося?… А тепер ще добавте сюди нарахування по загальнобудинкових водомірах….
Окремої уваги заслуговують як відсотки по кредитах на «модернізацію» обладнання, так і ріст рівня зарплат працівників під час війни…
Українці фактично мають не одну війну з мо@@@лями, а й змушені тримати оборону в тилу… Та й таке!…