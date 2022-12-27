11:45 | 27.12.2022
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Політика 

“Українці мають не одну війну з росією, а й змушені тримати оборону в тилу”, – чому у Тернополі влада не відстоює інтереси людей?

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Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує у два етапи (в січні і липні 2023 р) підвищити тарифи на воду та водовідведення у всіх регіонах України, в тому числі – для нашого КП «Тернопільводоканал». Про це пише Наталія Дідух.

Водоканал хоче, щоб тернополяни з 1 січня 2023р платили за куб холодної води 44,46 грн, а з 1 липня 51,38…
  • Громадських слухань не було через війну; заборона кабміну на підвищення тарифів стосується лише тарифів на розподіл газу, теплової енергії, послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.  Тернопільська міська рада і Сергій Надал, ваша функція – відстоювати інтереси громади. Прокоментуєте таке ціноутворення?
    Нище на фото – «обґрунтування» водоканалу.
    Найцинічніше звучить аргумент «зменшення обсягів реалізації». Тобто, ми з вами економимо воду, щоб менше сплачувати, а водоканал піднімає ціну, щоб надходження коштів від реалізації не зменшилося?… 🤬 А тепер ще добавте сюди нарахування по загальнобудинкових водомірах….
    Окремої уваги заслуговують як відсотки по кредитах на «модернізацію» обладнання, так і ріст рівня зарплат працівників під час війни…
    Українці фактично мають не одну війну з мо@@@лями, а й змушені тримати оборону в тилу… Та й таке!…

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