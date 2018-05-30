На відкритій першості Тернопільщини з Муай-Тай тріумфували місцеві

Цими вихідними у місті відбулась відкрита першість Тернопільської області з таїландського боксу Муай-Тай.

Участь у турнірі взяли спортсмени – діти, юнаки та юніори.

Змагання проходили в «ConcertHoll» ТРЦ « Подоляни».

Мірялись силою та майстерністю близько п’ятдесяти бійців з Тернопільської, Івано-Франківської, Житомирської, Київської та Львівської областей.

Представники місцевих спортклубів «Life Style» та «Фаєр» достойно проявили себе на змаганнях, виборовши призові місця. До слова, тренери Юрій Сенів та Олександр Івахів нещодавно отримали свідоцтва, котрі дають право на проведення занять з таїландського боксу у будь-якому куточку України. Це перші і поки єдині тернополяни, чиї тренерські вміння підтвердила національна федерація та котрі точно можуть навчати Муай-Тай кваліфіковано.

Серед тернополян, які здобули перше призове місце:

Гаврилов Роман

Хоркавий Сергій

Петрик Василь

Кушицький Павло

Рибченко Данило

Сливінський Максим

Мисак Ярослав

Питель Богдан

Вівсяний Іван

Срібло вибороли:

Онуферко Максим

Новосад Ярослав

Демидась Олег

Івахів Олександр

Шимків Арсен

Також тернополяни вибороли І командне місце.

Наймолодший з переможців, Гаврилов Роман (6 років), розповів, що суперник на рингу був досить сильним, але все ж перемогти вдалось, – «Я старався використати всі прийоми, які знаю. Перед змаганнями тренувався кожного дня. І мені вдалось побороти мого суперника».

Наставник спортсменів Юрій Сенів розповів, що здобуті призові місця є результатом наполегливості та регулярних тренувань. А також, зауважив, що наші спортсмени дійсно сильні не лише тілом, але й духом.

«Це наш маленький старт, перші змагання, які організовує обласна федерація таїландського боксу Муай-Тай, адже осередок створенний лише 4 місяці тому. В інших областях наші спортсмени вже показували хороші результати. Сьогодні ж в нашому здобутку 9 перших місць та 5 других. Перше командне місце також наше. Вважаю це хорошим початком», – коментує голова обласної федерації таїландського боксу Муай-Тай Богдан Юлик.