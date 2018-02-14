Учасники бойових дій принципово не будуть виробляти “Картки тернополяна”. Офіційна позиція

ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ УЧАСНИКІВ АТО ЩОДО ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.

Ні для кого не є секретом, що предметом палких переговорів між представниками Спілки учасників АТО та чиновниками Тернопільської міської ради є нововведення від тернопільської влади у вигляді електронних проїзних квитків, які нібито мали б допомогти вести облік пільговиків і відповідно показати суму відшкодування перевізникам з місцевих бюджетів.

Але не варто забувати, що право безкоштовного проїзду для атовців встановлено законами України та постановами КМУ на всій території України, і ні рішення сесії міської ради, ні її виконавчого комітету не можуть відмінити цих пільг на окремо взятій території нашої держави.

І вчора, і сьогодні представники Спілки та самі учасники бойових дій, в тому числі добровольці провели зустрічі з керівником відділу транспорту ТМР, де заявили про свою позицію щодо порушення їхніх прав, гарантованих Конституцією України та законами України.

Отримали відповідь, що позиція атовців буде доведена до відома членів виконавчого комітету ТМР.

Отже, офіційна позиція всіх без винятку учасників бойових дій Тернопільської області наступна –

УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ ПРИНЦИПОВО НЕ БУДУТЬ ВИГОТОВЛЯТИ НІЯКИХ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТОК, КАРТОК ТЕРНОПОЛЯНИНА ТОЩО, ТОМУ ЩО ПОСВІДЧЕННЯ УБД Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НАДАННЯ ПРАВА БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЇЗДУ У МІСЬКОМУ ТА МІЖМІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ і крапка.

У випадку якщо з 1 березня 2018 року виникнуть непорозуміння з цього приводу між міською владою/перевізниками та учасниками бойових дій, ми обіцяємо звернутися до суду за захистом своїх законних прав та інтересів, і , будьте певні, ми виграємо судовий процес!

Крім того, з цією заявою ми вийдемо на засідання виконавчого комітету міської ради та на сесію Тернопільської міської ради