Мати і син із Великих Бірок перемогли в шаховому турнірі

11 лютого в тернопільському шаховому клубі “Гамбіт” відбулися змагання з шахів у залік ХХVІІІ сільських спортивних ігор Тернопільського району.

У змаганнях взяли участь 12 команд сіл та селищ району. Переможцями в командному заліку стала команда смт Великі Бірки – Ірина РОМАНЮК і її син Сергій ГАЛАПУП, на другому місці – команда с. Велика Лука, третє місце посіла команда с. Великі Гаї. В особистому заліку серед чоловіків переміг Борис Волянюк з Острова, на другому місці — Степан Кушнір зі Ступок, на третьому місці — Сергій Галапуп з Великих Бірок. Серед жінок перше місце завоювала Ірина Романюк з Великих Бірок, друге місце – Тетяна Хемій з Великих Гаїв і третє місце у Анастасії Коваль з Великиї Луки. Наступні змагання за програмою сільських ігор з настільного тенісу відбудуться 4 березня 2018 року в приміщенні школи с. Почапинці.

За інформацією Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха.