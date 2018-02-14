Патрульні оштрафували 30 пішоходів у Тернополі

З початку цього року патрульні винесли 30 постанов на пішоходів, які порушили правила дорожнього руху. Здебільшого громадяни не визнають своєї провини та виправдовують таку поведінку поспіхом чи відсутністю автомобілів неподалік.

Пункти правил дорожнього руху для пішоходів:

4.14. Пішоходам забороняється:

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Дуже часто пішоходи забувають, що вони також є повноцінними учасниками дорожнього руху, раптово виходять чи навіть вибігають на проїзну частину, тим самим створюють аварійні ситуації.