Учні Тернопільської школи-ліцею №6 вшанували свого патрона в Чернівцях

30 листопада учнівське самоврядування ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука» відвідало мальовниче місто Чернівці, щоб вшанувати пам’ять великого та неповторного соловейка України – Назарія Яремчука. Цього ж дня, 1951 року, у селі Рівня народився він – золотий голос українського народу. Про його творчий шлях учням розповів Роман Карлович Островський та дружина Назарія – Дарина Яремчук.

Побувавши у Чернівецькій філармонії та кімнаті-музеї, присвяченій Назарію, учні вкотре переконалися, що ця людина була унікальною! Відвідавши Чернівецький університет, де навчався Назарій Яремчук, школярі насолодились чудовою архітектурою і були вражені як красою цієї споруди, так і її надзвичайним ландшафтним дизайном. Також вони були на могилі Назарія, щоб віддати шану його непересічній особистості й таланту.

І звісно, що ми відвідали будинок, де жив Назарій Яремчук, поспілкувавшись із його дружиною Дариною та донькою Марічкою. Усім учням надзвичайно сподобалась ця подорож.