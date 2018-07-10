ТНПУ ім.В.Гнатюка пропонує абітурієнтам нову спеціальність
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка пропонує вступникам нову спеціальність — Середня освіта (Природничі науки).
Як йдеться на офіційному сайті університету, для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (українська мова і література, біологія, географія або хімія). Для обрахування конкурсного балу предметів використовуються такі відсотки (коефіцієнти):
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українська мова та література (базовий рівень) – 20% (0,2)
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біологія – 35% (0,35)
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географія / хімія – 30% (0,3)
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вага середнього бала документа про повну середню освіту – 10% (0,1)
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вага бала за особливі успіхи – 5% (0,05).
Форми навчання: денна (ліцензований обсяг 50 осіб), заочна (ліцензований обсяг 25 осіб).
Термін навчання – 4 роки.
Особливістю освітньої програми є інтегральна підготовка до виконання функціональних обов’язків учителів-предметників: учителя біології, учителя хімії, учителя фізики та учителя інтегрованого навчального предмету «Природничі науки», класних керівників у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, організаторів гуртків природничого спрямування в закладах додаткової освіти; формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя.
Після завершення чотирьохрічного навчання бакалавру присвоюється професійна кваліфікація вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології.