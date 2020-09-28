Під Тернополем зіткнулись чотири автомобілі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 вересня в с. Підгороднє Тернопільського району на ділянці автодороги міжнародного значення М-12. Близько 13.00 годин, тут відбулося зіткнення чотирьох автомобілів: «Chevrolet Aveo», «Volkswagen LT 35», «Fiat Scudo» та «Opel Zafira». Внаслідок такої автомобільної трощі зазнала травм жителька с. Жовнівка Бережанського району, 61-річна пасажирка «Volkswagen LT 35». Її з закритим уламковим переломом лівого колінного суглобу госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.

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