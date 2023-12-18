Уляна Мірінович – нова головна суддя Тернопільського окружного адміністративного суду

У Тернопільському окружному адміністративному суді провели збори суддів, на порядок денний яких були винесені питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду головою Тернопільського окружного адміністративного суду обрано суддю Уляну Мірінович.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом