Жителі Тернопільщини уже скористалися правом на податкову знижку і отримали понад 16 млн грн ПДФО

Станом на початок грудня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 4656 осіб. Задля отримання податкової знижки вони задекларували 94,57 млн грн витрат. Для порівняння, минулого року 4156 осіб задекларували 78,48 млн грн витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів нашої області є понесені витрати на навчання. Так, 79,1 відсоток декларантів, а це 3683 особи, заявили про це, зазначивши, що витратили на здобуття освіти минулого року 79,5 млн гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 927 декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами – 26 нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало 9 громадян. Ще 8 осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а 3 – на переобладнання транспортних засобів.

За наслідками перерахунків громадянам нараховано до повернення 17,02 млн грн податку на доходи фізичних осіб. При цьому 16,15 млн грн (94,9 відсотків) декларанти вже отримали.

Нагадаємо, що подати декларацію для того, щоб скористатися правом на податкову знижку за попередній податковий період (2022 рік), можна до кінця 2023 року.