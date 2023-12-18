Профілактика грипу

Як попередити зараження грипом – розповідаємо.

ВАКЦИНУЙТЕСЬ

Найперший та найважливішй крок для профілактики грипу – вакцинація. Щорічне щеплення проти грипу вбереже від зараження вірусами та значно зменшить ризик захворіти на грип. Сьогодні існує багато штамів вірусу грипу. Закономірно, що вакцина не може захистити від усіх. Проте щеплення захищає від найбільш поширених штамів.

Щорічна вакцинація від грипу — це найкращий спосіб:

зменшити ризик захворіти на грип;

зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Кому треба робити профілактичні щеплення проти грипу?

Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується усім людям, крім немовлят до 6 місяців. Крім того, профілактична вакцинація є досить важливою для медичних працівників та осіб, які живуть із або доглядають за людьми групи підвищеного ризику захворювання.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

Дуже прості профілактичні заходи допоможуть запобігти поширенню вірусів грипу і зберегти ваше здоров’я.:

– гігієна рук – ретельно й часто мийте руки з милом; якщо немає доступу до води, використовуйте антисептик;

– намагайтеся не торкатися обличчя, особливо зони очей, носа та рота. Саме через ці органи мікроби найшвидше проникають в організм;

– етикет кашлю – прикривайте їх під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою, одразу після використання викиньте її;

– посміхайтеся! Гарний настрій – краща перешкода на шляху хвороби;

привчіть себе до корисних звичок та здорового харчування. Включіть у свій раціон достатню кількість вітамінів, мікроелементів і білка;

– фізична активність;

– захворіли – залишайтесь вдома;

– уникайте місць великого скупчення людей;

– уникайте близького контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції;

– регулярно провітрюйте приміщення;

– якщо захворіли, то намагайтеся якнайрідше перебувати поряд із іншими людьми, щоб не заразити їх;

– якщо у вас є симптоми грипу, то залишайтеся вдома щонайменше добу після того, як спаде висока температура. Звісно, виключення із цих правил – візит до лікаря. Висока температура повинна нормалізуватися протягом першої доби без застосування жодних жарознижуючих препаратів;

– не нагромаджуйте використані серветки у кишенях чи на столах. Одразу після використання викидайте їх у смітник;

часто мийте руки з милом. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте антисептики для рук (спреї або гелі на спиртовій основі);

– протирайте та дезінфікуйте поверхні та предмети, які можуть переносити мікроби та вірус грипу.

ПРИЙМАЙТЕ ПРОТИВІРУСНІ ПРЕПАРАТИ ТІЛЬКИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЛІКАРЯ

Якщо ви захворіли на грип, можете приймати противірусні препарати, але тільки за призначенням лікаря.

Противірусні засоби – це не антибіотики. Противірусні препарати сприяють пом’якшенню симптомів та прискоренню процесу одужання. Вони також зменшують ризик розвитку серйозних ускладнень та наслідків грипу. Для груп людей високого ризику захворювання противірусні препарати призначають для більш легкого протікання хвороби, в порівнянні із випадками розвитку дуже серйозних ускладнень, які вимагають негайної госпіталізації.

Щоб лікування було ефективним, дотримуйтесь усіх вказівок лікаря щодо застосування таких препаратів. Грип сприяє загостренню хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних і ендокринних. Киньте палити, не зловживайте алкоголем – це робить вас більш схильним до простуд!