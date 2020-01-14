Усі три жертви пневмонії у Тернополі померли через самолікування – медики

Також перебіг вірусних хвороб ускладнює і закордонна бактеріальна флора, яку заробітчани привозять з інших країн.

Медики заявляють, що усі три нещодавні жертви пневмонії у Тернополі померли у результаті самолікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив директор міської лікарні №2 Ростислав Левчук.

Він уточнив, що дана лікарня спеціалізується на лікуванні пневмоній, тому хворих везуть саме сюди. За його даними, пацієнти, які померли, поступили в лікарню на 5-10-й день перебігу хвороби із запущеними формами.

«Ось учора до нас поступив 36-річний чоловік, він місяць не звертався за кваліфікованою допомогою, можете уявити, в якому він стані. Також поступило до нас двоє медиків, зокрема акушерка. Теж займалися самолікуванням», – зауважив Левчук.

Загалом за останній місяць в дану лікарню поступило 30 хворих, троє – померли від пневмонії.

«Зараз є 41 пацієнт, у 3-х діагностовано вірусно-бактеріальну пневмонію, в одного – грип «А», у решти – бактеріальна пневмонія. Загрози до поширення хвороби немає. Водночас ми готові до розвитку подій, з 395 ліжок медзакладу 60 – вільні», – сказав Левчук.

За його словами, перший пацієнт помер ще в середині грудня, його доставили у важкому стані з райлікарні. Чоловіку було 45 років. Ще двоє померли на початку січня, обидва – працездатного віку.

Чому медики одразу не озвучили проблему самолікування і приховували факти смертей від пневмонії, головні лікарі міста та начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак під час прес-конференції пояснити не змогли. Медики наголошують – найкраще вакцинуватися і в жодному разі не займатися самолікуванням.

«Якщо температура перевищує 38-39 градусів, є болі у м’язах, в очах, головні болі – одразу слід звертатися до лікарів. Обмежити перебування у місцях великого скупчення людей, в пік епідемій уникати обіймів та поцілунків, мити руки, часто провітрювати приміщення, забезпечити усій сім’ї повноцінне харчування з вітамінами», – підкреслив Даньчак.

Левчук також додав, що ускладнює перебіг вірусних хвороб і закордонна бактеріальна флора, яку привозять заробітчани з інших країн.

«В період свят багато людей повертається із заробітків, зокрема з Польщі, де теж був пік вірусних інфекцій. Привозять закордонні флору, через це додається проблем», – зауважив він.

За його даними, від пневмоній в Тернополі люди помирають щороку. Зокрема в 2019 році померло 12 осіб, в 2018 – 14, в 2017 – 7, в 2016 – 22.