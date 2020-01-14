У Тернополі мало не продали без конкурсу історичну будівлю, вартістю понад 15 млн грн

На Тернопільщині прокуратура попередила незаконний продаж майна комунальної власності без проведення конкурсу, вартістю понад 15 млн грн

Тернопільською місцевою прокуратурою, за матеріалами Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Попередньо встановлено, що посадові особи Тернопільської міської ради та юридичної особи впродовж 2017-2019 можливо вчиняли протиправні дії, спрямовані на відчуження об’єкту нерухомості-історичної будівлі в центрі м. Тернополя, загальною площею 3200 м кв., шляхом її викупу орендарем, поєднаного із вчиненням незаконних дій стосовно підстав викупу.

З метою викупу вказаного приміщення без проведення конкурсу, орендар повинен був виконати ряд умов, передбачених законодавством, зокрема здійснити невід’ємні поліпшення будівлі.

Так, у вересні 2017 року виконавчий комітет міської ради дозволив приватній структурі здійснити реконструкцію орендованого майна. Після завершення начебто реконструкції майна, орендарем було подано до міської ради ряд документів, які посвідчували здійснення невід’ємних поліпшень будівлі, вартість яких становила більше 4 млн грн.

На підставі поданих орендарем документів міською радою було прийнято рішення про включення об’єкту нерухомості в перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом його викупу орендарем без проведення конкурсної процедури. Оскільки залучені спеціалісти не виявили невід’ємних покращень у будівлі, є підстави вважати, що вони не проводились. Ухвалою слідчого судді на вказаний об’єкт нерухомості накладено арешт. Розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області