Усіх працівників університету в Тернополі застрахують від захворювання на COVID-19
Зважаючи на стрімке поширення COVID-19 і посилення загроз здоров’ю університетської родини, спільним рішенням ректорату і профспілкового комітету ЗУНУ ініційовано страхування всіх працівників від нещасного випадку і захворювання на COVID-19.
Страхова сума з страхування від нещасного випадку – 10 тис. грн.
Страхова сума з страхування від летального випадку, пов’язаного із захворюванням COVID-19 – 10 тис. грн.
Разова виплата при стаціонарному лікуванні на COVID-19 – 5 тис. грн.