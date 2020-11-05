15:29 | 5.11.2020
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Новини Тернополя 

Усіх працівників університету в Тернополі застрахують від захворювання на COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Зважаючи на стрімке поширення COVID-19 і посилення загроз здоров’ю університетської родини, спільним рішенням ректорату і профспілкового комітету ЗУНУ ініційовано страхування всіх працівників від нещасного випадку і захворювання на COVID-19.

Страхова сума з страхування від нещасного випадку – 10 тис. грн.
Страхова сума з страхування від летального випадку, пов’язаного із захворюванням COVID-19 – 10 тис. грн.
Разова виплата при стаціонарному лікуванні на COVID-19 – 5 тис. грн.

 

 

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