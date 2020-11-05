Тернопільська область – лідер серед регіонів, де найшвидше роблять ПЛР-тести на COVID-19

Про це свідчать дані, опубліковані порталом texty.org.ua

Крім кількості тестів, критично важливою є їхня швидкість. Водночас затримка між тестуванням та результатами істотно зросла у багатьох областях.

Якщо у вересні лише Київська область мала середній час затримки між тестом і результатом понад тиждень, то зараз за останні двадцять днів до цього “клубу” приєдналися також: Дніпропетровська (найгірший наразі результат), Черкаська, Запорізька, Миколаївська, Сумська та Волинська області, а також місто Київ.

Найшвидше тестування проводять у Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Варто зауважити, що графіки враховують також тестування у приватних лабораторіях, які зазвичай працюють швидко. Тому в дійсності тестування в державних установах займає ще більше часу, ніж вказано на графіках. До того ж, не забувайте, що треба дивитися на розподіли, а не лише на середній час. Із них видно, що для значної кількості людей затримка між тестом і результатом становить кілька тижнів.

За такої швидкості тестування не лише неможливо шукати ланцюжки інфекцій, а й навіть ефективно проводити ізоляцію інфікованих людей. Саме тому кількість нових інфікованих продовжуватиме зростати.

Методологію того, як ми рахуємо затримку, можна прочитати у нашому попередньому матеріалі про тестування на COVID-19. Там також можна знайти графік для порівняння, якою була ця затримка у червні.