Сергію Притулі радили не лізти на телебачення

Цікаво, що під час навчання в інституті Сергію Притулі часто говорили про те, що йому не варто працювати на радіо. Пізніше, як зізнається ведучий Нового каналу і «очільник» проекту «Вар’яти-шоу», йому радили не лізти на телебачення, а залишатися на радіо.

За роки своєї кар’єри на ТБ Сергій встиг завоювати величезну любов і повагу глядачів. Здається, що робота Притули в цій сфері – просто доля.

А от як сам ведучий ставиться до прикмет і знаків долі?

– Я не вірю в збіг обставин, – пояснює Притула. – Я вірю в закономірність дій і наслідків. Можна називати це як завгодно: доля, зорі лягли та ін. Але будь що виходить з дій, які мають свої наслідки. Я точно не парюся, якщо хтось із порожнім відром переходить мені дорогу, чи чорна кішка пробігла, не плюю через ліве плече, не тримаю схрещені пальці і дулі в кишенях. Я дуже цинічно ставлюся до всього цього.