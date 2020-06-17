В епіцентрі коронавірусу – Тернопіль та шість районів області
В епіцентрі коронавірусної хвороби – місто Тернопіль, а також Заліщицький, Лановецький, Збаразький, Козівський, Тернопільський та Шумський райони.
Саме тут фіксують найбільшу кількість хворих на коронавірус в області.
Звернень щодня все більше.
Епідситуацію прокоментував вчора після засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій начальник Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.
На стаціонарі у лікарнях першої хвилі, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, знаходяться 73 пацієнти, у яких діагностовано коронавірус.
З них 19 – перебувають у важкому стані й підключені до апаратів ШВЛ або кисневих концентраторів.
Найбільше хворих у шести перелічених районах та в місті Тернопіль.
На тому, що «різко збільшилась потреба надання допомоги важкохворим» наголошує Володимир Богайчук:
– Ми бачимо, що жителі області ігнорують карантинними заходами, проводять масові святкування, що призводить до радикального погіршення епідситуації в районах.
▶ За останніми даними УОЗ, COVID-19 забрав 27 життів на Тернопільщині.
Загалом у понад півтори тисячі мешканців Тернопільщини за час пандемії підтвердили діагноз, сьогодні обласний лабораторний центр повідомив про 27 позитивних результатів.