Мери Тернопільщини: багатотисячні зарплати, мільйонні родинні доходи, бізнес – на дружин, елітна нерухомість та розкішні автівки

У Тернопільській області є18 міст. Не всі з них були районними центрами, натомість геть усі стали або у ближчій перспективі (до кінця 2020 року) стануть центрами громад. Ними керують мери, яких важко назвати бідними людьми. У них є практично все, щоби жити на широку ногу самим та забезпечувати безбідне життя своїм родинам. Журналісти нашого видання вирішили дізнатися, скільки ж заробляють міські голови Тернопільщини та якими статками володіють? Виявились доволі цікаві цифри, які, сподіваємося, дадуть чимало інформації нашим читачам, адже незабаром місцеві вибори і нам з вами вирішувати, залишити управляти нашими містами/громадами цих із людей чи все-таки варто їх поміняти.

Мер Тернополя до мільйона не дотягнув дещиці

Громада на виборах обирає собі менеджера, який в ідеалі мав би ефективно управляти містом, розподіляти бюджет на найважливіші сфери життєдіяльності та загалом робити все для того, аби місцеві жителі почувалися комфортно. Однак здебільшого так трапляється, що передусім комфортно почувається особисто міський голова та його родина. І цьому сприяють не в останню чергу депутатський корпус та члени виконавчого комітету, які своїми рішеннями, скажімо, призначають першій особі міста заробітну плату. Саме з оплати праці мерів ми й почнемо наше дослідження.

Ні для кого, мабуть, не буде дивиною, що найбільша серед 18-ти мерів заробітна плата у градоначальника обласного центру Сергія Надала. За 2019 рік вона склала 998 тис. 84 грн., тобто 83 тис. 173 грн. у місяць. Але Сергію Віталійовичу немає на що бідкатись, адже у порівнянні з 2018 роком його платня зросла майже на 185 тисяч або на 22,65%. Що цікаво, зарплата мера Тернополя суттєво більша від зарплати міських голів Києва, Одеси та Дніпра – Віталія Кличка, Геннадія Труханова, Бориса Філатова. За 2019 рік за основним місцем роботи у міськраді Кличко заробив 318 тис. 599 грн., Труханов – 224 тис. 864 грн., Філатов – 560 тис. 862 грн. Це керівники міст-мільйонників, які мають значно більші доходи. Невеличкий Тернопіль з відсутністю промислових гігантів чи величезного потоку туристів і близько не стоїть за рівнем заможності поруч із переліченими містами. Утім це не заважає міському голові Сергію Надалу отримувати захмарну для пересічного тернополянина зарплату.

Друге місце у зарплатній відомості займає мер Ланівців Роман Казновецький, котрий минулоріч за основним місцем роботи заробив 519 тис. 303 грн.,тобто понад 43 тисячі щомісяця. Лановеччина і її районний центр ніколи не були в лідерах за соціально-економічними показниками Тернопільщини, проте це не завадило меру цього міста за останній рік на 60% збільшити собі заробітну плату. Зі всіх міських голів Тернопільщини за показником «плюс до зарплати» у процентному відношенні Казновецький входить до першої трійки, а в натуральній величині є безперечним лідером, обійшовши навіть самого Сергія Надала. Збільшення його зарплати у порівнянні з 2018 роком становить 193 тис. 844 грн.

Замкнув «призову» трійку за розміром заробітної плати міський голова Шумська Володимир Плетюк. Вона у нього в 2019 році склала 485 тис. 167 грн. або 40 тис. 430 грн. на місяць. Якщо порівнювати з попереднім роком, то платня у мера Шумська зросла всього на 10,2% і збільшилась на 44 тис. 824 грн.

Ще один мер із півночі Тернопільщини потрапив на четверте місце за величиною отриманої зарплати. Міський голова Кременця Олексій Ковальчук, який управляє містом обласного значення, минулоріч заробив 479 тис. 954 грн., що в перерахунку на місяць становить 40 тис. грн. Його платня у порівнянні з попереднім роком збільшилась майже на чверть (23.82%) або на 92 тис. 335 грн.

До ТОП-5 потрапив мер ще одного міста обласного значення – колишній правоохоронець, а нині перша особа Бережан Володимир Музичка. Він заробляв майже 39 тис. грн., а загалом набігла кругленька сума – 465 тис. 332 грн. Платня міського голови Бережан зросла на 90 тис. 945 грн. (24,29%).

А лідером серед мерів Тернопільської області за показником різниці між зарплатою 2019 року до попередньої є міський голова Копичинців, колишній керівник обласної пенітенціарної служби Павло Лосик. Його платня зросла майже вдвічі (94,92%), він єдиний мер, у якого ця сума склала 200 тисяч, а якщо сказати точніше, то 219 тис. 225 грн. У 2018-му Павло Лосик заробив 230 тис. 954 грн., а в 2019 році – аж 450 тис. 179 грн. Щомісяця чоловік заробляв 37,5 тис. грн.

Останнім із мерів, хто минулоріч заробив понад 400 тисяч гривень, став градоначальник Борщева Іван Кобилянський. Його платня склала 401 тис. 068 грн. або 33,4 тис. грн. щомісяця. У порівнянні з попереднім роком зарплата керівника Борщева зросла всього на 63 тис. 266 грн. або на скромних 18,73%.

Ще один мер міста обласного значення, другого за чисельністю на Тернопільщині Чорткова Володимир Шматько із зарплатою 392 тис. 356 грн. зупинився всього на 9 місці. Щомісяця він приносив додому 32,7 тис. грн.

Останнє 18-те місце за величиною зарплати займає мер Монастириськів Андрій Старух, котрий нещодавно перехворів на COVID-19. Громада оцінила його роботу у порівнянні з рештою міськими головами Тернопільщини у скромних 255 тис. 521 грн. або трішки більше 21 тисячі щомісяця. Та якщо брати показник попереднього року, то плюс до сімейного бюджету доволі суттєвий. Заробітна плата пана Андрія зросла на 40,17% або на 73 тис. 224 грн.

Виявилось, що є на Тернопільщині один міський голова, зарплата якого не зросла, а зменшилась. Ви можете здивуватися, але дана ситуація має місце у єдиної жінки-мера Алли Квач, котра керує Заліщиками. Маючи велику родину, жінка пішла на пониження зарплати на 10,85%. Якщо у 2018 році за основним місцем роботи Алла Квач заробила 344 тис. 642 грн., то у 2019-му – 307 тис. 236 грн., тобто зарплатня зменшилась на 37 тис. 406 грн.

Донедавна Алла Квач мала колежанку – міського голову Підгайців Тетяну Левкович, однак жінка померла наприкінці 2019 року. Оскільки нового мера у цьому місті ще немає, то до дослідження ми взяли заступника міського голови Василя Пеляка. Чоловік минулоріч заробив 272 тис. 222 грн. і з цим показником випередив лише аутсайдера Андрія Старуха. Щомісяця пан Пеляк отримував 22,7 тис. гривен. Ріст його зарплати до попереднього року склав 57 тис. 190 грн. або на 26,6%.

Які зарплати в мерів Тернопільщини

Сергій Надал (Тернопіль) – 998 084 грн. (+22,65%)

Роман Казновецький (Ланівці) – 519 303 грн. (+59,56%)

Володимир Плетюк (Шумськ) – 485 167 грн. (+10,2%)

Олексій Ковальчук (Кременець) – 479 954 грн.(+23.82%)

Володимир Музичка (Бережани) – 465 332 грн. (+24,29%)

Павло Лосик (Копичинці) – 450 179 грн. (+94,92%)

Іван Кобилянський (Борщів) – 401 068 грн. (+18,73%)

Сергій Поперечний (Теребовля) – 396 523 грн. (+10,86%)

Володимир Шматько (Чортків) – 392 356 грн. (+13,97%)

Руслан Максимів (Зборів) – 392 111 грн. (+30,54%)

Йосиф Мосціпан (Бучач) – 379 373 грн. (19,9%)

Степан Гладун (Хоростків) – 373 061 грн. (+52,77%)

Василь Бойко (Почаїв) – 331 130 грн. (+30,59%)

Роман Полікровський (Збараж) – 313 314 грн. (+38,12%)

Петро Савончак (Скалат) – 310 138 грн. (+82,6%)

Алла Квач (Заліщики) – 307 236 грн. (-10,85%)

Василь Пеляк (Підгайці) – 272 222 грн. (+26,6%)

Андрій Старух (Монастириська) – 255 521 грн. (+40,17%)

Три мерські родини отримали дохід понад мільйон гривень

Однозначно, більшість мерів Тернопільщини живуть не на одну зарплату. Доходи їхніх родин як для простих мешканців області доволі суттєві, а у трьох із них навіть перевалюють за мільйон. Традиційно пальму першості утримує родина міського голови Тернополя Сергія Надала, доходи якої майже вдвічі більші від найближчого конкурента. Навіть без даних доньки мера Анастасії, яка, очевидно, живе окремо від батьків і в майновій декларації Сергій Віталійович її доходів не показує (хоча ці дані було б цікаво знати тернополянам, адже ще кілька років тому вона сама заробила півтора мільйона), річні заробітки мерської родини становлять 2 млн. 400 тис. 522 грн. Що цікаво, до сімейного бюджету Сергій Надал з його майже мільйонною зарплатою вкладає менше, аніж його дружина (у всякому разі, за офіційними даними). Дохід першої леді Тернополя від зайняття підприємницькою діяльністю склав 1 млн. 401 тис. 94 грн. Олена Надал займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Також мер отримав 1 тис. 180 грн. та 164 грн. процентів у «Приватбанку» та ТОВ «Тримоб».

Друге місце за доходом займає родина Хоростківського міського голови Степана Гладуна. Скромних зарплатних 373 061 грн. голови сімейства не йдуть у жодне порівняння з 746 тис. 275 грн., які принесла до сімейного бюджету його дружина Світлана Володимирівна. До загального «котла» свої внески зробили син Володимир, зарплата якого склала минулоріч 40 тис. 211 грн., а також матір Галина Михайлівна, яка отримала 23 тис. 386 грн. пенсії та за 49 тис. 445 грн. продала об’єкт – житловий будинок площею 78,6 кв. м у селі Карашинці Гусятинського району.

На третьому місці з доходом 1 млн. 058 тис. 009 грн. опинилася родина міського голови Борщева Івана Кобилянського. Окрім зарплати пана Івана та його дружини Галини Романівни (209 тис. 214 грн.), яка теж працює у муніципалітеті, остання отримала ще й грошовий переказ з-за кордону від родичів на суму 332 тис. 588 грн. Понад 20 тис. грн. мер Борщева поклав до сімейного бюджету за здачу в оренду землі двом місцевим аграріям. Решту ж суми в дохід Кобилянських внесла теща мера Любов Олександрівна. За 49 тисяч гривень вона продала автомобіль Shevrolet AVEO, 42 тис. 254 грн. у неї становить пенсія і 1 тис. 295 грн. – матеріальна допомога.

Виявляється, дружині можна не займатися підприємницькою діяльністю, щоби заробляти більше, аніж чоловік-мер. Для цього потрібно працювати у… прокуратурі Тернопільської області. Дружина мера Монастириськів Андрія Старуха, Віра Ігорівна, внесла до сімейного бюджету 396 тис. 300 грн., що значно більше, аніж її чоловік.

Аналізуючи інші декларації мерів, можна виділити ряд цікавих доходів їхніх мерських родин. Так, окрім зарплат, міські голови Копичинців, Кременця, Почаєва, Бережан, Заліщиків та Зборова ще й отримують пенсії. Особливо вражає сума пенсії Павла Лосика – 142 тис. 529 грн. або майже 12 тис. грн. щомісяця. В інших мерів пенсія від держави скромніша: Олексій Ковальчук – 71 тис. 336 грн., Василь Бойко – 54 тис. 851 грн., Володимир Музичка – 49 грн. 164 грн., Алла Квач – 37 тис. 007 грн., Руслан Максимів – 18 тис. 440 грн.

Два мери – Андрій Старух із Монастириськів та Алла Квач із Заліщиків – отримали минулоріч по дві тисячі гривень кожен у якості матеріальної допомоги від обласної ради. Зауважимо, що перший свого часу воював у зоні АТО, а в іншої син загинув під час російсько-української війни. Також матеріальну допомогу в розмірі 2 400 грн. від профспілкової організації отримав міський голова Кременця Олексій Ковальчук.

А мер Чорткова Володимир Шматько як переможець проєкту «Нові лідери» на телеканалі ICTV отримав пів мільйона гривень. Згідно з правилами проєкту, 100% грошового призу Шматько повинен був витратити на реалізацію програми, яку представляв у «Нових лідерах», – «Економічний розвиток громад завдяки реформі децентралізації в Україні», зокрема на будівництво індустріального парку в місті Чорткові. Згодом стало відомо, що частину виграшу він планував витратити на придбання апарата штучної вентиляції легенів для Чортківської районної лікарні.

І насамкінець цікавий запис є у декларації мера Ланівців Романа Казновецького. Минулоріч він отримав подарунок у негрошовій формі від Верховної Ради України, але вартості його не вказав, бо… «член сім’ї не надав інформації». Питання, який же то член родини мав це повідомити, коли презент призначався особисто меру?

ДОХІД*

Сергій Надал (Тернопіль) – 2 400 522 грн.

Степан Гладун (Хоростків) – 1 232 378 грн.

Іван Кобилянський (Борщів) – 1 058 009 грн.

Володимир Шматько (Чортків) – 968 006 грн.

Олексій Ковальчук (Кременець) – 752 397 грн.

Володимир Музичка (Бережани) – 691 582 грн.

Павло Лосик (Копичинці) – 666 184 грн.

Андрій Старух (Монастириська) – 656 761 грн.

Володимир Плетюк (Шумськ) – 648 882 грн.

Руслан Максимів (Зборів) – 600 606 грн.

Василь Бойко (Почаїв) – 577 495 грн.

Роман Казновецький (Ланівці) – 557 914 грн.

Сергій Поперечний (Теребовля) – 520 440 грн.

Йосиф Мосціпан (Бучач) – 518 589 грн.

Роман Полікровський (Збараж) – 480 983 грн.

Василь Пеляк (Підгайці) – 451 229 грн.

Алла Квач (Заліщики) – 444 474 грн.

Петро Савончак (Скалат) – 365 506 грн.

Заміські будинки, квартири та кафе-бари

Більшість мерських родин можуть похвалитися власною нерухомістю значних розмірів. Найбільше нею розжився міський голова Борщева Іван Кобилянський, родина якого володіє об’єктами нерухомості загальною площею 2 242,3 кв. м. Сюди входять житловий будинок, квартира, магазин, майстерня. Плюс на дружину Галину Романівну оформлено недобудований гараж, площа якого у декларації не вказана.

Наступним за наявною нерухомістю йде вже добре знайомий нашим читачам мер Ланівців Роман Казновецький. Загальна площа – 1 831,5 кв. м. Пропри те, варто зауважити, що нежитловим будинком площею 929,50 кв. м міський голова володіє не сам, а навпіл із братом. А ще міський голова вже одноособово будує нежитловий будинок (902 кв. м). Між тим, живе мерська родина, очевидно, в недобудованому житловому будинку, який отримав пан Роман на праві безоплатного користування від своєї родички.

Практично такою ж за площею нерухомістю (1813,4 кв. м) володіє родина міського голови Хоросткова Степана Гладуна. Сюди входять будинок, кафе-бар, гаражі, склади кормів. У загальну суму не входить незавершений будинок площею 214 кв. м, який зник із декларації мера, хоча ще попереднього року він значився. Цікаво, жодних даних про його продаж не було.

На незвичному для себе четвертому місці опинилася родина мера Тернополя. Сергій Надал декларує квартиру в Тернополі площею 58,7 кв. Її вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою – 10(!) грн. Квартира є спільною власністю, де міському голові належить 20%, по 20% – доньці, братові й обом батькам. Також Надал є власником квартири площею 61,2 кв. м у Файному місті, вартістю 415 тис. 910 грн. Декларує він також будинок у Байківцях Тернопільського району площею 399,10 кв. м та вартістю 1 млн. 133 тис. грн., який є спільною власністю дружини та доньки, обоє мають у ньому по 50%.

Офіційно родина мера Монастириськів Андрія Старуха не має у власності жодного квадратного метра нерухомості. Однак має відношення одразу до двох величезних за площею житлових будинків. В одному з них Старухи мають право користування (207,9 кв. м), в іншому – право проживання (205,80 кв. м).

Вартий уваги і міський голова Почаєва Василь Бойко, родина якого єдина зі своїх колег-мерів обзавелася у 2019 році нерухомістю. На дружину, Оксану Федорівну, в грудні минулого року був оформлений житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями площею 84,2 кв. м.

НЕРУХОМІСТЬ, кв. м

Іван Кобилянський (Борщів) – 2242,3

Роман Казновецький (Ланівці) – 1831,5

Степан Гладун (Хоростків) – 1813,4

Сергій Надал (Тернопіль) – 519

Андрій Старух (Монастириська) – 413,7

Володимир Шматько (Чортків) – 168,3

Олексій Ковальчук (Кременець) – 398,3

Володимир Музичка (Бережани) – 357,8

Володимир Плетюк (Шумськ) – 294,32

Сергій Поперечний (Теребовля) – 256,2

Петро Савончак (Скалат) – 198,4

Василь Бойко (Почаїв) – 183

Роман Полікровський (Збараж) – 145,9

Руслан Максимів (Зборів) – 136,9

Павло Лосик (Копичинці) – 108,5

Алла Квач (Заліщики) – 97,6

Василь Пеляк (Підгайці) – 58,5

Йосиф Мосціпан (Бучач) – 44,7

Лише один мер не має у власності землі

Серед 18-ти мерів Тернопільщини лише родина міського голови Шумська Володимира Плетюка не має у власності землі. Дивно, адже пополам із братом у власності перебуває великий житловий будинок площею 294, 32 кв. Запитання: а кому ж тоді належить земля під будівлею?

Найбільше ж землі у своєму володінні має той, на якого б ніхто не звернув уваги, якби не смерть мера Підгайців Тетяни Левкович. Її заступник Василь Пеляк разом з родиною мають сім земельних наділів загальною площею 103 171 кв. м.

Традиційно в числі лідерів наших номінацій знаходиться мер Борщева Іван Кобилянський. Його сім’я розжилася одразу на 13 земельних наділів, які разом формують земельний банк площею 79 924 кв. м.

До першої трійки мерів-латифундистів потрапив і міський голова Зборова Руслан Максимів (37 041 кв. м). Особисто мер має у власності три земельних ділянки, ще одна площею 140 кв. м минулоріч з’явилася в його дружини Ірини Іванівни.

Два земельних наділи у грудні 2019-го з‘явилися у власності дружини міського голови Почаєва Василя Бойка – Оксани Федорівни. Тепер у цієї родини є п’ять земельних ділянок загальною площею 4 208 кв. м, і вона розмістилася на почесному дев’ятому місці серед усіх мерів Тернопільщини.

Понад 20 тис. квадратних метрів землі мають у власності ще три мерських родини – Володимира Музички (Бережани) – 35 457 кв. м (шість наділів), Олексія Ковальчука (Кременець) – 24 500 (шість ділянок) та Андрія Старуха (Монастириська) – 20 800 (два наділи).

Не могли ми обійти увагою мера Тернополя. Особисто на Сергія Надала не оформлено жодного земельного наділу, але такі є у його родини. Одна з них площею 1,2 тис. кв. м у Байківцях вартістю 37 тис. 224 грн. – спільна власність дружини та доньки, обом належить по 50%, друга – площею 2,5 тис. кв. м у приміських Шляхтинцях – власність дружини. З загальною площею землі 3 700 кв. м родина міського голови Файного міста перебуває аж на 11 місці.

ЗЕМЛЯ, кв. м

Василь Пеляк (Підгайці) – 103 171

Іван Кобилянський (Борщів) – 79 924

Руслан Максимів (Зборів) – 37 041

Володимир Музичка (Бережани) – 35 457

Олексій Ковальчук (Кременець) – 24 500

Андрій Старух (Монастириська) – 20 800

Степан Гладун (Хоростків) – 11 078

Петро Савончак (Скалат) – 5 116

Василь Бойко (Почаїв) – 4 208

Роман Казновецький (Ланівці) – 4 120

Сергій Надал (Тернопіль) – 3 700

Алла Квач (Заліщики) – 3 375

Сергій Поперечний (Теребовля) – 2 010

Павло Лосик (Копичинці) – 1 129

Йосиф Мосціпан (Бучач) – 659

Володимир Шматько (Чортків) – 662

Роман Полікровський (Збараж) – 512

Володимир Плетюк (Шумськ) – 0

П’ять мерів – без «залізного коня»

Пятеро із 18-ти міських голів Тернопільщини не задекларували жодного автомобіля. Найнезвичніше бачити серед цього числа мера Тернополя Сергія Надала, адже більшості відомо, що він полюбляє елітні автівки і такою ж користується по службі. Без «залізного коня» також міські голови Бережан, Зборова, Монастириськів та Шумська.

Найповажніший автопарк у родини мера Хоросткова Степана Гладуна. Особисто у власності мера є «MERSEDES-BENZ VITO111CDI» (2008 року випуску), дружина їздить на «AUDI Q7» (2008 р.в.), а син має у користуванні «Volkswagen CC2 (2011 р.в.). Окрім того, на пана Степана оформлено причіп.

Поважними автівками японського автопрому розжилися мери Копичинців Павло Лосик – «Toyota Camry» (2009 р.в.) та Борщева Іван Кобилянський – «Toyota RAV4» (2018 р.в.).

Ще у ряду мерів автівки середнього класу: Роман Полікровський (Збараж) – «Ford Transit Custom» (2015), Олексій Ковальчук (Кременець) – «HYUNDAI TUCSON» (2011), Василь Пеляк (Підгайці) – «RENAULT CRAND SCENIC» (2010), Алла Квач (Заліщики) – «HYUNDAI SANTA FE» (2006), Роман Казновецький (Ланівці) – «Subaru Forester» (2008), Сергій Поперечний (Теребовля) – «Opel Corsa» (2008), Петро Савончак (Скалат) – «Volkswagen Transporter» (2000).

Що цікаво, лише міський голова Збаража Полікровський минулоріч обзавівся новим «залізним конем». Мер не вказав, скільки заплатив за «Ford Transit», а їздить на ньому по дорученню.

У родини Надала під матрацом найбільше гривнів, доларів і євро

Де-де, а от щодо заощаджень, то родина міського голови Тернополя Сергія Надала утримує беззаперечне лідерство. Готівкою міський голова зберігає 250 тис. грн., 12 тис. доларів і 15 тис. євро. У дружини – 400 тис. грн., 45 тис. доларів і 25 тис. євро готівки. Ще 650 тис. грн. жінка позичила третім особам, зокрема, Богдану Вербовому, який є її братом. На рахунках у «Приватбанку» в Олени Надал – 53 тис. 424 грн., 2 тис. 954 євро. У тій же фінустанові у міського голови розміщено 94 тис. 280 грн., 2 тис. 258 доларів, 1 тис. 324 євро, ще 158 тис. 588 грн. – на рахунку в «Укрсиббанку».

До першої п’ятірки щодо кількості готівкових гривень входять родини міського голови Хоросткова Степана Гладуна – 750 тисяч, Бережан Володимира Музички – 320 тис., Борщева Івана Кобилянського – 290 тис. та Теребовлі Сергія Поперечного – 99 тис.

Більше десяти тисяч доларів під «матрацом», окрім родини тернопільського мера, тримають: Володимир Шматько (Чортків) – 12 тис.$, Роман Полікровський (Збараж) та Володимир Плетюк (Шумськ) – по 10 тис.$.

Євро у готівці зберегіють усього родини трьох мерів: Сергій Надал (Тернопіль) – 40 тис., Сергій Поперечний (Теребовля) – 5 тис., Роман Полікровський (Збараж) – 1 500. А в теребовлянського мера, точніше в його дружини Олени Миколаївни, ще є під «матрацом» 3 тисячі злотих. Окрім Сергія Надала, Сергій Поперечний – єдиний мер на Тернопільщині, який довіряє банкам і тримає там частину своїх вільних заощаджень (205 тис. грн.).

ГОТІВКА

Гривні

Сергій Надал (Тернопіль) – 1 300 000 (650 000 позичені третім особам)

Степан Гладун (Хоростків) – 750 000

Володимир Музичка (Бережани) – 320 000

Іван Кобилянський (Борщів) – 290 000

Сергій Поперечний (Теребовля) – 99 000

Володимир Шматько (Чортків) – 70 000

Роман Полікровський (Збараж) – 65 000

Долари

Сергій Надал (Тернопіль) – 24 000

Володимир Шматько (Чортків) – 12 000

Роман Полікровський (Збараж) – 10 000

Володимир Плетюк (Шумськ) – 10 000

Василь Бойко (Почаїв) – 7 000 (позичив третім особам)

Сергій Поперечний (Теребовля) – 6000

Євро

Сергій Надал (Тернопіль) – 40 000

Сергій Поперечний (Теребовля) – 5 000

Роман Полікровський (Збараж) – 1 500

Злотий

Сергій Поперечний (Теребовля) – 3 000

БАНК

Сергій Надал (Тернопіль) – 306 292 грн., 4 278 євро, 2 258$

Сергій Поперечний (Теребовля) – 6 000$



