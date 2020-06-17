В селищі на Тернопільщині невідомі побили 19-річного хлопця та викрали у нього скутер

В селищі Микулинці невідомі побили дев’ятнадцятирічного хлопця та викрали у нього скутер – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102” від сусідки потерпілого.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Андрія Купчака, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілий – місцевий мешканець. Він на скутері своєї сестри поїхав до знайомого. Там до них підійшов житель сусіднього села і почав вимагати сімсот гривень, які потерпілому свого часу позичила подруга.

Юнак відповів, що віддасть борг, але не йому, а тому, в кого брав. Це розізлило співрозмовника і він, одягнувши на руку предмет, схожий на кастет, вдарив боржника в обличчя та кілька разів по ребрах. Після цього забрав скутер і сказав, що поверне лише після сплати боргу. Потерпілий пішов додому. Що він травмований, побачила сусідка й викликала поліцію. Найшли хулігана за кілька годин у селі. Це – житель села Ладичин, 1999 року народження. У скоєному він зізнався, транспортний засіб оперативники вилучили. Нападника затримали згідно статті 208 КПК. Йому інкримінують статтю 289 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом. Потерпілий проходить судово-медичну експертизу. Триває слідство.