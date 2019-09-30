В храмі неподалік Тернополя виконали новий розпис

22 вересня єпископ–помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) з архіпастирським візитом відвідав парафію Успення Пресвятої Богородиці села Прошова, Великоберезовицького деканату. На подвір’ї храму з короваєм зустрічала владику Теодора вся громада села. Наймолодші парафіяни поетичними слова вітали архиєрея та під звуки дзвонів супроводили до церкви.

Перед початком Богослужіння Владика Теодор освятив внутрішні розписи храму.

Владиці Теодору співслужили: отець декан Іван (Зозуля) з сіл Йосипівка і Мар’янівка, о. Михайло (Рудак) адміністратор парафії Успення Пресвятої Богородиці села Прошова, о. Ігор (Чибрас) з сіл Скоморохи і Смолянка, о. Омелян (Колодчак) з міста Збаража, о. Василь (Пшеничняк), з сіл Синява і Синягівка, котрий служив для вірних таїнством Покаяння, диякон о. Володимир (Шебіцький), а також хор братів семінаристів з ТВДС ім. Патріарха Йосифа Сліпого.

В часі Літургії владика Теодор звернувся до присутніх зі словами проповіді. У своїй науці Архієрей наголосив на важливості Святого Таїнства Подружжя, житті християнина. Також, привітав адміністратора, парафіян і жертводавців з історичною подією – освяченням розпису у Храмі. По завершенні Літургії було освячено воду і на честь такої величної події, був обхід навколо храму. Владика Теодор окропив усіх присутніх свяченою водою. На завершення усі присутні могли пригоститися, солодощами, котрі були організовані парафіяльною спільнотою.

повідомив о. Михайло Рудак