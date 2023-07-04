У Тернополі на ремонтний період зупинилися три котельні

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у місті тривають ремонті роботи та підготовку котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону.

З 3 липня по 2 серпня (31 день) на ремонтний період зупиняються три котельні за адресами: вул. Новий Світ, 36-А, вул. Петра Батьківського, 46-Б, вул. Транспортна, 7-Б. Відповідно у цей час послуга із постачання гарячої води громадянам тимчасово не надаватиметься.

Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів ставитися із розумінням до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня Будинки, які обслуговуються даною котельнею вул. Новий Світ, 36-А вул. Новий Світ, 38 вул. Петра Батьківського, 46-Б (ЦТП) вул. Золотогірська, 3, 4, 9, 13, 15, 16, 20, 24, 26 вул. Миколи Бенцаля, 3, 4 вул. Транспортна, 7-Б вул. Новий Світ, 1 вул. Данила Нечая, 29