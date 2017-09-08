В одній з тернопільських шкіл з’явився Ангел-Охоронець (фото)

У квітні минулого року громадською організацією «ЕКОАЛЬЯНС» за участю студентів кафедри геоекології Тернопільського педагогічного університету Ігор Кузик, Барва Сергій, Піліпинець Адам (завідувач Царик Любомир Петрович), керівництва та колективу Школи – колегіуму Патріарха Йосипа Сліпого (Гуцал Марія Богданівна), спонсорів – Обласного управління лісового та мисливського господарства (Яремко Олег Павлович), ВАТ Тернопільбуд (Лило Василь Йосипович) було закладено дендрарій.

На думку фахівців ландшафтного дизайну для гармонійного вигляду у дендрарії мала бути встановлена композиція з каменю розміром більше 2 метрів.

Проблема виявилася досить складною. Багато часу пішло на підбір каменю за розмірами, коліром, формою, структурою. Нарешті він знайшовся. Гарний – світло сірий, заввишки 2 метри 65 сантиметрів, вагою 6 тон.

Надалі його треба було привезти. Знову допомогли ті самі спонсори, ділиться враженнями Олександр Філь.

Дуже важко його встановлювали, були небезпечні моменти, але допомогла фантастична майстерність кранівника Ткачука Віктора, – каже пан Олександр.

І ось 7 вересня Сергій Барва, Адам Піліпінець та Олександр Філь облаштовували площадку перед Ангелом – Охоронцем.

Дуже добре попрацювали Барва Сергій, Піліпінець Адам – магістранти спеціальності екологія, охорона навколишнього середовища географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Працювали професійно. Вони та Ігор Кузик – аспірант кафедри геоекології дуже багато зробили коли закладався цей шкільний дендрарій, – каже Олександр Філь.