Не сплатив понад 21 млн грн податків: судитимуть керівника спиртзаводу на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства спиртової галузі обвинуваченого в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Його дії призвели до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

За даними слідства, колишній посадовець з жовтня 2018 по березень 2021 року уникав сплати ПДВ, штучно завищуючи витрати.

Купуючи кукурудзу за готівкові кошти, виконувач обов’язків директора підприємства відображав в облікових документах фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Підприємство під його керівництвом не сплатило податок на прибуток в сумі 9,5 млн грн та понад 12 млн грн податку на додану вартість. Загальна сума коштів, які втратив бюджет — понад 21 млн грн.

На даний час підприємством вже відшкодовано понад 3,6 млн грн до бюджету.

У жовтні минулого року йому повідомили про підозру.



Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НПУ

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