Головне тернопільське управління ДФС озвучило нові ціни на алкогольні напої

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що з 9 вересня набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №634 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв», якою підвищено мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Наприклад, горілка 0,5 літра міцністю 40% становить 69,78 грн, а буде вартувати 79,55 грн. Коньяк 5* 0,5 літра з 119,90 зросте до 138,52 гривень, а шампанське з 69,90 до 79,19 гривень, – йдеться у повідомленні відомства.