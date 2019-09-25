У тернопільській школі священник вчив дітей сортувати сміття

18 вересня в рамках проведення Екологічного тижня учні Тернопільської школи №5 слухали урок-бесіду про «Проблеми сміття в Україні». Зустріч проводив священник, голова екологічної комісії УГКЦ Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Василь Шафран.

Звертаючись до учнів, отець Василь сказав, що «одним із ключових моментів поглиблення екологічної кризи на сьогодні є розвиток науки і техніки, що зорієнтований виключно на підпорядкування природи та бажання заволодіти нею і в технічно-економічному прогресі не залишає місця захистові довкілля. Це розуміння ґрунтується на викривленому усвідомленні свого місця та завдань у природі. Людина … трактує природу виключно, як об’єкт для використання і в такий спосіб починає руйнувати передумови свого існування».

Священник наголосив, що «забруднення довкілля за принципом бумеранга обертається проти самої людини, яка його спричинила, негативно позначається на її здоров’ї і часто ставить під загрозу життя людини, яка дихає забрудненим повітрям, п’є забруднену воду та споживає продукти харчування, вирощені на забрудненій землі.

Священик також повідомив про проблеми відходів та сміттєзвалищ в Україні та в м. Тернополі зокрема, пояснив учням як правильно сортувати сміття та прокоментував діаграми «Поводження з побутовими відходами в Україні та країнах ЄС». Учні переглянули мультфільм «Що буде з цією пляшкою? Все залежить тільки від нас…», відео сюжет про «Проблеми сміття в Україні», екоролик «Земля наш дім».

Отець Василь роз’яснив учням, що сьогодні Церква не є осторонь проблем засмічення навколишнього середовища, але намагається всіма можливими способами «промовляти до свідомості людей» і заохочує бережно ставитися до всього, що створив наш Господь. Духівник запросив семикласників до участі у Всеукраїнському конкурсі «Відповідальність за створіння», який організовує бюро УГКЦ з питань екології. На кінець уроку учні виступили з підготовленою інформацією з рубрики «Еконовини».

повідомила Ольга Славська