У м. Кременець, посеред дня, автомобіль збив пенсіонерку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 листопада в м. Кременець. Близько 11.30 годин, водій автомобіля «Volkswagen T4», рухаючись по вул. Дубенська (поблизу магазину «Вопак»), здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок аварії, потерпілу, 71-річну жительку с. Сапанів Кременецького району, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної ділянки голови» доставлено анестезіологічне відділення Кременецької районної лікарні.

Поділіться:









