17:09 | 30.11.2019
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Новини Тернополя 

Олена Підгрушна срібна призерка спринту Кубка IBU

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Друга спринтерська гонка у жінок на етапі Кубка IBU в норвезькому Шушені принесла подіум збірній України: другою стала Олена Підгрушна. Ще одна українка, Анна Кривонос, фінішувала дев’ятою.

Підсумкові результати:

1. Ірина Старих (0 + 0) 20: 12,1
2. Олена Підгрушна (0 + 0) +5,4
3. Катерина Глазиріна (0 + 0) +12,6

9. Анна Кривонос (0 + 0) +53,8
21. Катерина Бех (0 + 0) +1: 21,4
27. Ольга Абрамова (1 + 1) +1: 38,9
28. Юлія Журавок (1 + 0) +1: 39,3
48. Валерія Дмитренко (2 + 0) +2: 36,8

У четвер в першій спринтерській гонці Підгрушна стала шостоюОлена Підгрушна.

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