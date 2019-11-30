Олена Підгрушна срібна призерка спринту Кубка IBU

Друга спринтерська гонка у жінок на етапі Кубка IBU в норвезькому Шушені принесла подіум збірній України: другою стала Олена Підгрушна. Ще одна українка, Анна Кривонос, фінішувала дев’ятою.

Підсумкові результати:

1. Ірина Старих (0 + 0) 20: 12,1

2. Олена Підгрушна (0 + 0) +5,4

3. Катерина Глазиріна (0 + 0) +12,6

…

9. Анна Кривонос (0 + 0) +53,8

21. Катерина Бех (0 + 0) +1: 21,4

27. Ольга Абрамова (1 + 1) +1: 38,9

28. Юлія Журавок (1 + 0) +1: 39,3

48. Валерія Дмитренко (2 + 0) +2: 36,8

У четвер в першій спринтерській гонці Підгрушна стала шостою .