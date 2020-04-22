14:25 | 22.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Україні продовжили карантин до 11 травня

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Кабінет міністрів України продовжує карантин до 11 травня, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль 22 квітня.

За його словами, підрахунки Національної академії наук України та Міністерства охорони здоров’я свідчать, що пік захворюваності в Україні наразі не настав.

«Виходячи з цього, уряд сьогодні ухвалить рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки за розрахунками Академії наук ми очікуємо піку в період між 3 і 8 травня», – заявив Шмигаль.

Він додав, що уряд має «чіткий план» виходу з карантину, який почне реалізовувати, щойно складеться сприятлива епідеміологічна ситуація. Наразі прогнози Кабміну свідчать, що така ситуація складеться 11 травня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *