Як часто на Тернопільщині “швидкі” виїжджають на виклики з підозрою на COVID-19?

На Тернопільщині впродовж доби здійснено 265 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, у тому числі, дев’ять викликів з підозрою на COVID-19, з яких дев’ять осіб госпіталізовано

Про це прес-службу Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації повідомили в обласному штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Тернопільській області.

Також здійснено три виїзди мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 42 зразки біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.

Загалом, в області за епідперіод здійснено 118 виїздів бригад екстреної медичної допомоги на виклики з підозрою на COVID-19 за якими госпіталізовано 112 особи; а також здійснено 399 виїздів мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 2231 зразків біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.