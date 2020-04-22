22 квітня: підтверджено перший випадок COVID-19 у Підволочиському районі

У Підволочиському районі станом на 11.00 год 22 квітня 2020 року маємо 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Встановлюється коло контактних осіб для відібрання біоматеріалу. Про це повідомляє Підволочиська селищна рада.

Хворий житель села Галущинці захворювання лабораторно підтвердили у державній установі “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

Нагадуємо: при перших симптомах респіраторних захворювань обов”язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтесь вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечення себе від інфікування.