Великі кошти виділили на добудову тернопільського обласного архіву

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 479-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» виділено “15 410,63 тис. (7410,63 тис. – загальний фонд, 8000 тис. – спеціальний фонд) – обласний державний архів на 1,5 млн. одиниць зберігання по вул. Карпенка в м. Тернополі – будівництво та плюс кошти обласного бюджету у розмірі 9 млн 461 тис. 698 гривен.

Разом – 24 млн 872 тис. 328 гривень на добудову обласного архіву.

Будівництво обласного архіву розпочали у 1991 році. Згодом через відсутність коштів роботи припинили. Лише у 2015 році вдалося відновити фінансування. Наразі у будівлі майбутнього архіву практично зроблена вся мережа інженерії, проведено утеплення фасаду, є котельня, зроблена система вентиляції. Додатково залишається облаштувати електромережу й завершити перший та другий поверхи. Від третього до дев’ятого поверху всі роботи виконані на 99%. Об’єкт розрахований на 1,5 млн одиниць зберігання. Це дозволить вирішити питання не лише обласного архіву, а й районних архівних відділів, архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та всіх установ і організацій, які є фондоутворювачами обласного Державного архіву.