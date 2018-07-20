Де на Тернопільщині стихійні сміттєзвалища зрівнюють із землею (фото)

У Хоросткові проводяться роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. На даний час ведеться зачистка сміттєзвалища біля ринку по вулиці Василенкого, – повідомляють у міській раді.

Міська влада, нагадує всім жителям міста, а особливо тим, які проживають по вулицях : Чорновола, Василенкого, Гагаріна та Мирної про те, що у місті щоденно проводиться збір твердих побутових відходів, який здійснює міське комунальне підприємство “Комунальник”. Тому просимо вас і надалі зберігати чистоту у місті, нестворюючи стихійні сміттєзвалища.