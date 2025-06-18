Замовлення через “МОЮ БИТВУ за УКРАИНУ”: як молода пара з Чортківщини виконувала злочинне “ТЗ”

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру двом мешканцям Чортківського району, які, за версією слідства, намагались підпалити автомобіль військовослужбовця за вказівкою з анонімного Telegram-каналу.

📆 Подія трапилася вночі 31 травня 2025 року у селищі Гусятин, де 21-річний хлопець разом із 23-річною подругою вилили легкозаймисту речовину на позашляховик з військовими номерними знаками та підпалили його.

🎥 Свої дії зловмисники знімали на відео, щоб «відзвітувати» куратору під ніком «МОЯ БИТВА за УКРАИНУ», з яким зловмисник нібито зв’язався через Telegram у пошуках “підробітку”.

🔥 Автівку вдалося врятувати — мешканці будинку загасили пожежу ще до прибуття рятувальників.

👮‍♂️ Паліїв затримали. Вони перебувають під вартою.

Злочин кваліфіковано як:

закінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період,

вчинений за попередньою змовою групою осіб

(ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СБУ в Тернопільській області, оперативний супровід — ГУНП в області. Правоохоронці перевіряють зв’язки підозрюваних з ворожими структурами, зокрема через анонімні Telegram-канали, які можуть бути контрольовані спецслужбами РФ.