13:24 | 12.04.2021
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Бізнес-Погляд 

Симптоми, які можуть свідчити про рак легень

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У зв’язку із ситуацію під час пандемії, дуже важливо стежити за здоров’ям легень, особливо якщо Ви нещодавно перехворіли на COVID-19 чи палите.

Фактори ризику 

 

Куріння (активне і пасивне) – збільшує ймовірність розвитку раку легенів в 15 разів у порівнянні з людьми, які не палять. 72% раку легень викликано саме курінням.

 

Окрім паління, виникненню онкології легень сприяє: 

 

  • довготривалий контакт з азбестом та іншими хімікатами (миш’як, хром, нікель, сажа, смола);
  • вплив іонізуючого випромінювання;
  • затяжні легеневі захворювання: пневмонія, бронхіт, бронхоектатична хвороба, туберкульоз та ін.

 

Що може свідчити про онкологію? Основні симптоми раку легень

Варто насторожитися людям, у яких спостерігається постійний кашель з болем і кровохарканням.

Крім цього, вказувати на наявність захворювання можуть:

  • підвищена температура;
  • болі в грудях і задишка;
  • відчуття нестачі повітря;
  • втрата апетиту;
  • різке зниження ваги;
  • постійне відчуття втоми;
  • повторювані і хронічні інфекції легень та грудної клітин.

При виявленні вище перерахованих симптомів лікарі настійно рекомендують звернутися до фахівців для обстеження.

           Вчасна діагностика рятує життя!

           В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете швидко і точно пройти УЗ діагностику легень! Досвідчені лікарі з допомогою найсучаснішого обладнання, виявлять найменші зміни у структурі легень.

          Окрім високої точності, ультразвукова діагностика легень є повністю безболісною і безпечною процедурою. На відміну від КТ та Рентгену, процедура не несе променевого навантаження, тому її можна проводити необмежену кількість разів без шкоди для здоров’я.

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