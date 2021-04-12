Симптоми, які можуть свідчити про рак легень

У зв’язку із ситуацію під час пандемії, дуже важливо стежити за здоров’ям легень, особливо якщо Ви нещодавно перехворіли на COVID-19 чи палите.

Фактори ризику

Куріння (активне і пасивне) – збільшує ймовірність розвитку раку легенів в 15 разів у порівнянні з людьми, які не палять. 72% раку легень викликано саме курінням.

Окрім паління, виникненню онкології легень сприяє:

довготривалий контакт з азбестом та іншими хімікатами (миш’як, хром, нікель, сажа, смола);

вплив іонізуючого випромінювання;

затяжні легеневі захворювання: пневмонія, бронхіт, бронхоектатична хвороба, туберкульоз та ін.

Що може свідчити про онкологію? Основні симптоми раку легень

Варто насторожитися людям, у яких спостерігається постійний кашель з болем і кровохарканням.

Крім цього, вказувати на наявність захворювання можуть:

підвищена температура;

болі в грудях і задишка;

відчуття нестачі повітря;

втрата апетиту;

різке зниження ваги;

постійне відчуття втоми;

повторювані і хронічні інфекції легень та грудної клітин.

При виявленні вище перерахованих симптомів лікарі настійно рекомендують звернутися до фахівців для обстеження.



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