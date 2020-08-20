У Тернополі палало «Текстерно»

20 серпня о 13:52 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу на вул. Текстильна, 18 в м. Тернопіль – на території ВАТ «Текстерно» палало складське приміщення з деревиною. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

На виклик направлено чергові караули 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та співробітників оперативно-координаційного центру Управління.

По прибуттю рятувальники підтвердили підвищений номер виклику: полум’я охопило стелажі зі старою деревиною на площі орієнтовно 150 м.кв. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза її подальшого поширення.

Вогнеборцям довелось працювати в екстремальних умовах щільного задимлення. Для роботи в непридатному для дихання середовищі були залучені 2 ланки газодимозахисної служби. Також, за рішенням керівника гасіння пожежі до місця події направлено додаткові сили та засоби: черговий караул частини спеціальної пожежної техніки на автоцистерні та автодрабині.

О 14:23 пожежа локалізована, а о 14:28 – ліквідована.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.