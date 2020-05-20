Від сьогодні у Тернополі курсуватимуть спецрейси автобусних маршрутів №20а і №21

З 20 травня у Тернополі вводяться у дію спеціальні перевезення, які будуть виконуватися на шляху проходження автобусних маршрутів №20а і №21.

Автобусний маршрут №20а, нагадаємо, сполучає масив «Сонячний» з овочевим ринком, що на вулиці Митрополита Шептицького.

Відправлення автобусів спеціальних рейсів за маршрутом №20а у ранкові години:

«Вул. Київська» (у напрямку вул. 15 Квітня): 07:04, 08:04, 09:04;

«Овочевий ринок» (у напрямку автовокзалу і центру): 07:32, 08:32, 09:32.

Відправлення автобусів спеціальних рейсів за маршрутом №20а у вечірні години:

«Вул. Київська» (у напрямку вул. 15 Квітня): 16:04, 17:04, 18:04, 19:04.

«Овочевий ринок» (у напрямку автовокзалу і центру): 15:32, 16:32, 17:32, 18:32.

Також спеціальні перевезення впроваджуються на новому автобусному маршруті №21, який сполучатиме вулиці: Лесі Українки, Веселу (міське управління соціальної політики), Бродівську, Лук’яновича, Текстильну, Симоненка, Київську, Корольова, Р. Купчинського.

Відправлення автобусів спеціальних рейсів за маршрутом №21 у ранкові години:

«Школа №15»: 07:00, 07:19, 07:38, 08:16;

«ТЦ «Епіцентр»» (у напрямку вул. Текстильна): 07:25, 07:44, 08:03, 08:22, 08:41;

«ТРЦ «Подоляни»»: 07:40, 07:59, 08:18, 08:36, 08:57;

«Міська лікарня №2» (у напрямку вул. Лесі Українки): 08:00, 08:19, 08:38, 08:57, 09:16.

Відправлення автобусів спеціальних рейсів за маршрутом №21 у вечірні години:

«Школа №15»: 16:06, 16:25, 16:44, 17:03, 17:22, 17:41, 18:00, 18:19;

«ТЦ «Епіцентр»» (у напрямку вул. Текстильна): 16:31, 16:50, 17:09, 17:28, 17:47, 18:06, 18:25, 18:44;

«ТРЦ «Подоляни»»: 16:46, 17:05, 17:24, 17:43, 18:02, 18:21, 18:40, 18:59;

«Міська лікарня №2» (у напрямку вул. Лесі Українки): 17:06, 17:25, 17:44, 18:03, 18:22, 18:41, 19:00, 19:19.

Відправлення від ТРЦ «Подоляни» відбуватимуться від зупинки поблизу навчального корпусу технічного університету