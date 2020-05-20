Дві школи на Вишнівеччині — у переліку тих, які отримають сучасне обладнання для харчоблоків

Вишнівецька та Старовишнівецька загальноосвітні школи Вишнівецької ОТГ – в переліку навчальних закладів, які отримають сучасне обладнання для харчоблоків. Про це повідомляє адміністрація громади.

Міністерство освіти та науки України, за клопотанням відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради та поданням Тернопільської обласної державної адміністрації, погодило надання субвенції на придбання обладнання для їдальні (харчоблоку).

Наказ МОН №643 від 18.05. 2020.

За словами начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької громади Марії Пограничної, участь у проєкті мали змогу взяти лише ті заклади, в яких навчається не менше, ніж 200 учнів.

Отож, упродовж цього року заклади отримають картоплечистки, посудомийні машини, марміти, шафи пекарські, прилавки для приборів, холодильник та інше.